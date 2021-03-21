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Evden alkol satışı pahalıya patladı

Düzce'de korona-virüs sebebiyle alınan yeni tedbirler ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, büfesini açamayan bir işletme sahibi, büfenin üst katında alkol satışı yaparken yakalandı. Yapılan suç üstü baskında işletme sahibine ve alkolü satın alan vatandaşa da toplamda 65 bin 103 lira ceza kesildi.

21 Mart 2021 Pazar 21:35
Evden alkol satışı pahalıya patladı
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Düzce'de korona-virüs sebebiyle alınan yeni tedbirler ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, büfesini açamayan bir işletme sahibi, büfenin üst katında alkol satışı yaparken yakalandı. Yapılan suç üstü baskında işletme sahibine ve alkolü satın alan vatandaşa da toplamda 65 bin 103 lira ceza kesildi.

Düzce’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Burhaniye Mahallesi’nde General Kazım Sokak üzerinde bir büfesi bulunan bir işletme sahibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs e karşı alınan yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dükkânını açamayınca büfenin üst katındaki daireyi kiraladı. İşletme sahibi kısıtlamaya uymayarak büfesinin üst katında satış yapmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında büfe sahibi satış yaparken suç üstü yakalandı. İşletme sahibine ve o anda alışveriş yapan bir vatandaşa polis ekipleri tarafından toplamda 65 bin 103 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan ceza alan işletme sahibinin daha önce yine aynı suçtan ceza aldığı ve buna rağmen yine kısıtlamaya uğmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
DüzceYasak
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