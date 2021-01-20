Evdeki kuş ölünce Anne baba felç geçirdi, kızları şoka girdi!

Üzücü olay bugün Ankara'da yaşandı.

Çankaya'da yaşayan yaşlı çiftten baba Z.E bu sabah eve gelince besledikleri kuşun öldüğünü gördü. Talihsiz adam bu olay karşısında üzüntüden felç geçirdi ve yere yığıldı. Durumu gören eşi N.E'de olay karşısında üzüntüden felç geçirdi.

ANNE BABASINI YERDE GÖRDÜ ŞOKA GİRDİ

Yaşlı çiftin apartmanın alt katında oturan kızları I.E'de koşarak eve geldiğinde anne ve babasını yerde hareketsiz halde yatarken gördü ve şok geçirerek bayıldı.

Ard arda yere yığılan aile fertlerini gören mahallelli doğalgaz sızıntısından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünerek polise ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda polis , 112 sağlık personeli ve Başkentgaz yetkilileri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede doğalgaz sızıntısı olmadığını tespit etti. Z.E , N.E ile kızları I.E ambulans ile hastanaye kaldırıldı.