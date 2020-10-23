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Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı! Yol yaya trafiğine kapatıldı

Eskişehir'de, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Ertan A. adlı kişi , 2'nci kattaki evinin penceresinden tüm eşyalarını sokağa fırlattı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 22:17
Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı! Yol yaya trafiğine kapatıldı
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Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde yaşanan ilginç olayda apartmanın 2’nci katında ikamet eden ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Ertan adlı kişi, sebebi bilinmeyen bir nedenle eşyalarını evinin penceresinden sokağa fırlatmaya başladı. Bir anda üzerlerine eşyalar düşen vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken sokaktaki eşyaları görenler vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

 


Sokağı güvenlik şeridi çekerek yayaların girişine kapan polis ekipleri olası bir kazaya karşı önlem almaya çalışırken, polis ekipleri tarafından  uzun bir süre Ertan A. İkna edilmeye çalışıldı. Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A. uzun çabalar sonucunda ikna edilip evinden çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile Ertan A.’ Yı sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Sokağa fırlatılan eşyalar temizlik görevlileri tarafından temizlenirken temizlik işleme bitiminde sokağa yaya geçişine açıldı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 22:17
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EskişehirEşyaları Sokağa Attı
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