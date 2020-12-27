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Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?

2021 yılına az bir süre kaldı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlamaları yasaklanırken vatandaşlar evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı sorularını araştırmaya başladı.

27 Aralık 2020 Pazar 17:41
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kısıtlamalara yılbaşı gecesi ve hafta sonu da eklenirken 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağının yanı sıra eğlence mekanları da kapalı kalacak. Öte yandan evlerde yapılabilecek parti ve benzeri durumlara karşı önlemlerde alındı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği yazıda konaklama tesisi, otel, kiralık apart gibi yerlerde yılbaşı kutlamalarına izin verilmemesini, ayrıca evlerde yapılabilecek toplu organizasyonlarında denetlenmesi ifadelerine yer verildi. Gönderilen yazıda “hiçbir mekanda” ifadesine yer verilirken evler yapılabilecek olası partilerin de yasak olduğu anlaşıldı.



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:41
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Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı2021KutlamaYasak
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