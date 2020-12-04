Evde yapılabilecek 25 eğlenceli aktivite

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hafta sonlarını evde geçireceğimiz bu günlerde, evde tek başınıza ve ailenizle yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. İntenet erişiminiz olsun olmasın, kendinizi geliştirebileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz 25 etkinlikten aşağıda bahsedeceğiz.

Film izleyin

İlgi alanınıza göre vizyona son giren filmleri izleyebilir ya da kült olmuş filmleri çeşitli intenet sitelerinden izleyebilirsiniz. IMDB puanı yüksek olan filmleri de https://www.ibdb.com/list/ls004610280/ sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz.

Belgesellere göz atın

IMDB’nin ‘En İyi Belgeseller’ listesine göz atarak, bakış açınızı değiştirebilecek ya da yeni şeyler öğrenebileceğiniz belgeselleri izleyebilirsiniz. https://www.ibdb.com/list/ls026675294/

Hikaye, roman yazmayı deneyin

Yaratıcılığınızı göstermenin en iyi yollarından biri olan hikaye ya da roman yazmayı deneyebilirsiniz. Kaleminizin gücüne güveniyorsanız hikaye yazmak oldukça eğlenceli olacaktır.

Oyun ya da kısa film yazın

Her zaman aklınızda olan ancak bir türlü zaman bulamadığınız, hayata geçirmek istediğiniz kısa film yazımı için ilk adımı atabilirsiniz.

Resim yapın

Basit yollarla temin edebileceğiniz malzemeler ile yaratıcılığınızın gücünü kullanarak resim yapın.

Müzeleri online olarak ziyaret edin

Merak ettiğiniz ancak gitmek için bir türlü zaman bulamadığınız müzeleri intenet ortamı üzerinden online olarak gezebilirsiniz.

https://sanalmuze.gov.tr/ (Türkiye’deki müzeler)

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs (Louvre Müzesi)

https://thedali.org/virtual-tour/ (Salvador Dali Müzesi)

Evde spor yapın

Evdeyken de formunuzu korumak için küçük egzersizlerle spor yapın. Youtube’da bulunan egzersiz videolarından yardım alabilirsiniz.

Yeni hobiler edinin

Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenebilir, amigurumi sanatı öğrenebilir ya da resim sanatlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Yeni tarifler deneyin

Mutfakta uzun süreler geçirdiğiniz bu günlerde yeni tarifler deneyerek sofraları şenlendirebilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenin

İntenet üzerinden para harcamadan yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

Evinizi temizleyin

Koronavirüsle birlikte önemini daha da kavradığımız hijyen konusuna yönelebilir, fazla abartmamak şartıyla derinlemesine temizlik yapabilirsiniz.

Evinizi düzenleyin

Uzun süredir kullanmadığınız eşyalarınızı ayırın, odanızı yeniden dekore edin.

Yeni aldığınız kitapları okuyun

Daha önce aldığınız ancak okumaya fırsat bulamadığınız kitapları okumaya başlayın.

Dünyanın ünlü manzaralarını görün

Online konser izleyin

Farklı ülkelere gitmek her ne kadar zor olsa da, Google üzerinden dünyanın e ünlü manzaralarını izleyebilirsiniz.

Birçok sanatçının ve orkestranın düzenlediği online konserleri izleyin.

Milli parklara sanal turlar yapabilirsiniz

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, size sokaktaymış hissi uyandıracak milli parkları online olarak gezebilirsiniz.

https://www.360tr.com/browse-360-derece-sanal-tur-milli-parklar-panoramas-1-date.html

https://www.virtualyosemite.org/virtual-tour/

https://artsandculture.google.com/project/national-park-service

https://www.youtube.com/channel/UCmWtPjeMvo5RPPEwjs_3Wbw

Yoga ile rahatlayın

Evde stres atmaya ve aynı zamanda sağlıklı kalmaya çalışıyorsanız çevrimiçi derslerin bulunduğu yoga stüdyolarına katılabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/omurgayi-esnetmek-icin-kedi-inek-akisi-ve-asagi-bakan-kopek-pozu/681857

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/yoga-durus-bozukluklarini-duzeltici-poz-tadasana--dag-pozu/681764

https://www.haberturk.com/video/spor/izle/sandalye-uzeri-yogasi/681658

Tiyatro oyunlarını izleyin

Geçmişte sergilenmiş tiyatro oyunlarını online olarak izleyebilirsiniz.

Blog yazarlığı yapın

Duygu ve düşüncelerinizi ya da herhangi bir konuda olan bilginizi blog sayfası açarak aktarabilirsiniz.

Sağlıklı tarifler defteri oluşturun

Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı tariflerden geçer. Kendinize sağlıklı tarifler defteri oluşturabilirsiniz.

Gelecek yılın tatil planını yapın

Her zaman gitmek istediğiniz şehir ya da ülkelerin listesini çıkarın ve gelecek yılın tatil planını yapın.

Oyuncak ayı dikin

Eski bir t-shirt, çorap ve dikiş setiyle kendinize oyuncak ayı dikebilirsiniz.

Puzzle yapın

Zihin dinlendiren ve aynı zamanda geliştiren puzzle yapmayı deneyebilirsiniz.

Eski kıyafetlerinizi yeniden tasarlayın

Eskimiş ve artık giymediğiniz kıyafetlerinizi bambaşka nesnelere dönüştürebilirsiniz. Bunun için yaratıcılığınızı kullanmanız yeterli.

Sesli kitap dinleyin

Uyumadan önce ya da stresli hissettiğiniz anlarda intenetten kolayca erişebileceğiniz sesli kitapları dinleyebilirsiniz.