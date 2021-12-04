Evde yalnız bırakılan 3 kardeş çıkan yangında hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesince yaşayan yabancı uyruklu F.Z.E. (22) isimli bir kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) adlı çocuklarını evde bıraktı ve mahalledeki Aile Sağlığı Merkezine gitti.

3 çocuk evde oynarlarken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Küçük çocuklar yangından çıkan dumandan zehirlendi.

Evden yangın çıktığını gören komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, eve giren sağlık ekipleri dumandan zehirlendiklerini belirledikleri 3 çocuğu ambulanslara alarak Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 kardeşin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettikleri bildirildi. Çocukların cansız bedenleri hastane morguna alınırken polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.