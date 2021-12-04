İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Evde yalnız bırakılan 3 kardeş çıkan yangında hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta çocuğunu evde bırakarak aile sağlığı merkezine giden anne eve döndüğünde hem evinin yandığını hem de çocuklarının öldüğünü öğrendi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:40
Evde yalnız bırakılan 3 kardeş çıkan yangında hayatını kaybetti!
Takip Et:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesince yaşayan yabancı uyruklu F.Z.E. (22) isimli bir kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) adlı çocuklarını evde bıraktı ve mahalledeki Aile Sağlığı Merkezine gitti.

3 çocuk evde oynarlarken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Küçük çocuklar yangından çıkan dumandan zehirlendi.

Evden yangın çıktığını gören komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, eve giren sağlık ekipleri dumandan zehirlendiklerini belirledikleri 3 çocuğu ambulanslara alarak Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 kardeşin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettikleri bildirildi. Çocukların cansız bedenleri hastane morguna alınırken polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 04.12.2021 00:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş3 çocukYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru
Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
Bingo Hell filminin konusu ve yorumu
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Netflix Sayıklama filmi konusu nedir? Netflix, gerilim dozunun yüksek olduğu Sayıklama filmini yayınladı
Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler
Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?
Besleme İşçisi maaşı ne kadar?Beslenme İşçisi ne yapar?
Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?
Düz Dokuma Kumaş İşçisi ne kadar maaş alır? Düz Dokuma Kumaş İşçisi görevleri
Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri hakkında merak edilenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.