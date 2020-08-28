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Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?

Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 20:04
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
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Ülkemiz genelinde meyve yetiştiriciliği noktasında son derece geniş bir potansiyel bulunduğundan hemen hemen bütün meyvelerden reçel yapılabilmektedir. Mevsiminde toplanan, doğal ve katkı maddeleri olmayan meyvelerle hazırlanan reçellerle sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Sofranıza renk katacak meyve reçelleri arasında vişne reçelleri de bulunmaktadır.

Kimyasal ilaçlar içermeyen ve mevsimine uygun şekilde hazırlanmış olan reçeller pek çok kişinin de favorisi olmaktadır. Kahvaltı sofralarında kullanabileceğiniz gibi kurabiye ve pastalarda da tüketebileceğiniz vişne reçelini gerekli malzemeleri kullanarak pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?

Vişne reçeli yapabilmeniz için;

1 kilogram vişne,

1 kilogram toz şeker,

1 limon suyu veya 1 çay kaşığı limon tuzu gerekmektedir.

Vişne reçeli nasıl hazırlanır?

Malzemelerinizi hazırlayıp vişne reçelinizi hazırlamaya başlayın. İlk etapta vişneler üzerine 1 kilogram toz şekeri ilave edip bekleyebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra vişnelerinizi ayıklayabilirsiniz.

Vişneyi saptan ayıkladıktan sonra çekirdek ayırıcı veya çay kaşığıyla vişne çekirdeklerini çıkartın ve vişneler üzerine şeker ilave edip en az 6 saat bekletmeniz gerekir.

Vişne ve şekeri yüksek sıcaklıklarda kaynatıp ve kaynama tamamlandıktan sonra ocağınızın altını kısıp koyulaşmaya izin vermek için yavaş yavaş kaynamaya devam edin.


Kaynadığınız sırada tencerenizde daima köpükler oluşur ve kıvamı alıp koyulaşan reçel üstüne limon suyu veya limon tuzu ilave edin. 5 dakika sonraysa ocağın altını kapatabilirsiniz.

Hazırladığınız reçeli sıcak şekilde soğumadan kavanozlara doldurup kapağınızı sıkıca kapatın. Kavanozlarınız soğuduğundaysa reçelinizi buzdolabına koyabilirsiniz.

Vişne reçelinin püf noktaları nelerdir?

Vişne reçelini yapabilmeniz için bazı püf noktalar bulunur. Püf noktalar içerisinde ise;

Vişneler dağılabilen meyve olduğundan kaynama süreci sonrasında kevgir yardımlarıyla vişneleri alıp yalnızca şerbeti kaynatın,

Reçel üzerindeki köpükleri alın,

Reçelin olup olmadığını kontrol edebilmek için reçeli suya dökün,

Reçeli rutubetsiz ve nem olmayan yerde saklayın,

Limon suyu veya limon tuzunu ilave edin,

Limon tuzu ilave etmeniz reçeldeki şekerlenmeyi önleyecektir.

Vişnelerin faydaları nelerdir?

Serinleten ve yaşlanma karşıtı meyve olmasıyla birlikte vişne son derece kalp dostu bir meyve olmaktadır. Öte yandan vişne faydaları içerisinde; A, C vitamini, kalsiyum ile fosfor içermesi ile sinir ve bağışıklık sistemi düzenlenmesi, bakteri ve virüslerden koruma sağlamaktadır. Öte yandan vişne çok sayıda önemli fayda bulundurur. Vişne tüketerek sağlığınızı koruyabilir ve tarifi uygulayarak vişne reçellerini sofralarınıza ekleme fırsatı bularak kahvaltınızı hareketlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yaptığınız tatlılarla da vişneleri bir araya getirerek muhteşem lezzetler oluşturabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.08.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
Vişne Reçeli
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