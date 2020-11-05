Evde vaktinizi değerlendirecek en keyifli 10 aktivite

Pandemi nedeniyle milyonlarca kişi evde vakit geçirebilecekleri aktiviteleri araştırmaya başladılar. Hafta sonunu eğlenceli geçirmek için düzenleyebileceğiniz 10 aktivite ile geçirdiğiniz vakti daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Evde sıkılınca yapılabilecek 10 aktivite

Film izlemek

Evde sıkıldığınız anlarda film izlemek yapabileceğiniz aktivitelerden birisidir. Evde dilerseniz yalnız başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte film izleyip mısırın tadını çıkarabilirsiniz.

Kutu oyunları

Evde arkadaşlarınız veya ailenizle kutu oyunları oynayarak son derece keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Kutu oyunları eğlenceli bir aktivite olmakla birlikte aile içi dinamiklerinizi de güçlendirecektir.

Kendinizi dinleyin

Evde tek başınıza kaldığınız anlarda huzurlu vakit geçireceğiniz aktivitelerle uğraşarak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Puzzle yapabilir, sporla uğraşabilir veya yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Tamirat tadilat yapmak

Evinizde halletmeniz gereken işler ve tamir edilmesi gereken eşyalar bulunabilir. Evde sıkılmamak için tamirat işlerini halledebilir ve odalarınızın tadilat işlerinin üstesinden gelebilirsiniz.

Dolabınızı düzenleyin

Yoga – pilates egzersizi yapmak

Evde sıkıldığınız zaman yapabileceğiniz aktivitelerden bir tanesi dolabınızı düzenlemektir. Evde vakit geçirirken kıyafetlerinizi veya kitaplığınızı düzenleyebilirsiniz. Dağılan eşyalarınızı toplamak, yazlık – kışlık eşyalarınızı düzenlemek ve kullanmadığınız kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vererek değerlendirmek sizin için de keyifli olacaktır.

Evde sıkılırken yapabileceğiniz aktivitelerden bir tanesi yoga ve pilates egzersizleridir. Evde vakit geçirirken zihninizi dinlendirmek için egzersiz yaparak hem faydalı hem de keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Yeni yemekler denemek

Evde sıkılınca; pasta, börek, çörek veya yeni yemekler öğrenmeyi keşfedebilirsiniz. Mutfağınızda leziz pasta ve kurabiyeler hazırlayabilir ve yeni mutfakları ve tatları öğrenebilirsiniz.

Örgü örün

Evde sıkılınca yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerden birisi örgü örmektir. Hem keyifle vakit geçirebilir hem de sevdikleriniz için son derece anlamlı bir hediye verebilirsiniz.

Fotoğraf albümleri düzenleyin

Evde sıkılınca albüm düzenleyebilirsiniz. Fotoğraflar ve albümlerin düzenlenmesi keyifli vakit geçirmenizi sağlarken eskileri yeniden hatırlayarak anın tadını çıkarmanızı sağlar.

Kişisel bakım yapın

Evde geçirdiğiniz vakti değerlendirmek için kişisel bakım yapabilirsiniz. Güzellik maskeleri ve peeling gibi aktivitelerle cildinizi güzelleştirebilirsiniz.