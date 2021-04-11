Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Ramazan'da teravih namazı camide kılınmayacak mı?

Teravih namazı, Ramazan ayı süresince yatsı namazının ardından kılınan nafile namazıdır. HZ. Muhammed zamanından beri cami ve evlerde kılınmaktadır. Teravih ,Ramazan ayının sünnetidir. Ondan dolayı oruç tutmayan insanların teravih namazı kılmaları da sünnettir.

Teravih namazı 20 rekattan oluşur. Hasta ya da yorgun olanlar ,20 rekatı bitirimezse 8 rekat olarak kılabilirler. Yatsıdan önce teravih namazı kılınmaz ve caiz değildir. Vitir namazı da teravihten sonra kılınmaktadır.

Yatsı namazının ilk sünneti daha sonra farzı ve son sünneti kılınmaktadır. İmam ya da cemaattan biri teravih namazının başlayacağı duyurulmaktadır. Cemaat ‘’ niyet etim Allah rızası için teravih namazını kılmaya,uydum imama diyerek niyet eder. İftitah tekbiri alınarak namaza başlanmaktadır.

İkişer rekat halinde kılınıyorsa ,ikinci rekatın ardından oturulduğunda Tahiyyat, Salli –Barik ve Rabbena duaları okunur ve sağa sola selam verilmektedir. Eğer teravih 4 rekat olarak kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat’la Salli-Barik duaları okunur ve ardından ayağa kalkılır. Üçüncü rekata kalkıldığında Sübhaneke okunur. Teravih namazını kıldıktan sonra kısa duanın ardından vitir namazı cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ile duayla ibadet tamamlanır.