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Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021

Her yıl Ramazan ayında camilerde kılınan Teravih namazı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kılınacaktır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş‘ın teravih namazının evde kılınacağını söylemesinin ardından evde teravih namazının nasıl kılınacağı araştırılmaya başlandı. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:33
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
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Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikle Müslümanların merakla beklediği teravih namazları ile ilgili açıklama geldi. Her yıl Ramazan ayında camilerde kılınan Teravih namazı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kılınacaktır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanlar ilk teravih namazını 12 Nisan günü kılacaktır. 13 Nisan’da işse ilk ramazan orucu tutulacaktır. 

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı cemaatler 20 rekât olarak kılınmaktadır. İki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınana teravih namazını hasta veya yorgun olanlar yirmi rekâtı kılmakta zorlanırlarsa eğer 8 rekât olarak kılabilirler. Peygamber efendimin bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra eda edilmektedir, yatsı namazından önce kılmak caiz değildir. Vitir namazı ise teravih namazından sonra kılınır. Teravih namazı eğer iki rekâtta bir selam verilerek kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır, eğer dört rekâtta bir selam verilerek kılınacaksa ise o zaman ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Teravih namazı vaktinde kılınmazsa sonra kaza yapılmaz. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan dolayı bu namaz için baştan bir niyet etmek yeterli olsa da aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet etmek daha uygun olmaktadır.  

Evde teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazını camide ve cemaatle kılmak hem sünnet hem de çok sevaptır. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kılınacak olan teravih namazı yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra eda edilmektedir. Teravih namazına başlarken; 

  • Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.
  • Sübhâneke okunur.
  • Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekâta kalkılır.
  • Besmele, Fatiha ve bir sure okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekâtın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekâta kalkılır.
  • Üçüncü rekâtın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekâta kalkılır.
  • Besmele, Fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekâtı kılınmış olur.

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif edilen gibi dörder rekât kılınmaya devam edilerek yirmi rekât tamamlanır.

Sonra da vitir namazı kılınır.

Diyanet’e göre teravih namazı kılınışı

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekât olarak kılınmasını tavsiye etse de bazen 4'er rekât olarak da kılınmaktadır.

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekât

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rükû ve secde yapılır.

2. Rekât

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekâta kalkılır.

3. Rekât

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.

4. Rekât

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. 




Son Güncelleme: 12.04.2021 11:33
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Anahtar Kelimeler:
Teravih NamazıRamazanOruç
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