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Evde tek başına olan adam hayatını kaybetti

​ Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız olarak yaşayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:31
Evde tek başına olan adam hayatını kaybetti
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Kayseri’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kocasinan İlçesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Rasim P. Adlı yaşlı adamı yakınları eve geldiklerinde hareketsiz bir şekilde buldular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın  cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:31
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Anahtar Kelimeler:
Kayseriölüm
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