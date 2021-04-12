İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde fırında ramazan pidesi malzeme ve tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar evde fırında ramazan pidesi malzemeleri ve tarifini araştırıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 14:21
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde fırında ramazan pidesi malzeme ve tarifi
Takip Et:

Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi yapımı da ev hanımlarının en merak ettiği konulardan biri oldu.

Ramazan Pidesi 2021 yılında kilo başına 11.5 TL’den satışa sunulacak. Geçen yıl bu fiyat 10 TL’ydi. Gelen zammın ardından vatandaşlar evde Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Ayrıca pandemi nedeniyle vatandaşlar pide sırasına girmek de istemiyor.

Ramazan pidesi malzemeleri

Yapımı için gereken malzemeler;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

6 su bardağı un

Üzeri için gereken malzemeler;

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Çörek otu susam

Evde Ramazan pidesi yapımı

Bir kabın içine maya, şeker, süt ve su ekleyin. Süt ve suyu ılık olmalıdır. Karışımın üzeri unla kapatılacak şekilde un ekleyin. Ardından maya kabarana kadar bekleyin.

Mayısanın kabarmasının ardından karıştırmaya başlayın. Daha sonra üzerine sıvı yağ ve kalan unu tuz ile birlikte ekleyip yoğurmaya devam edin. Cıvık bir hamur olması gerekmektedir. Ramazan pidesi cıvık olmalıdır.

Karışım hazırlandıktan sonra un ile kaplanmış tezgahın üzerinde karışımı 10 dakika kadar daha yoğurun. Mayısalanan hamuru iki parçaya ayırın ve unlu tezgahta 1 cm kalınlıkta olacak şekilde açın. Açılan hamuru tepsiye koyup, üzerini kapattıktan sonra 15 dakika dinlendirin.

Dinlendirilen hamurun üzerine çırpılan yoğurt ve yumurtanın sarısını sürdükten sonra 200 derece fırına verin.

Piştikten sonra pidenin üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin.




Son Güncelleme: 12.04.2021 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanPide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri
İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler
Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama

Popüler Haberler

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde fırında ramazan pidesi malzeme ve tarifi
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kimdir, nereli yaşı Kaç?
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
Bugün kimin maçı var? TV 12 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı
Acemi Anneler 108. bölümü fragmanı izle 17 Mart 2021 Çarşamba
Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
TRT0 nedir, ne zaman yayına başlayacak? TRT 0 ücretli mi?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.