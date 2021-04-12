Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde fırında ramazan pidesi malzeme ve tarifi

Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi yapımı da ev hanımlarının en merak ettiği konulardan biri oldu.

Ramazan Pidesi 2021 yılında kilo başına 11.5 TL’den satışa sunulacak. Geçen yıl bu fiyat 10 TL’ydi. Gelen zammın ardından vatandaşlar evde Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. Ayrıca pandemi nedeniyle vatandaşlar pide sırasına girmek de istemiyor.

Ramazan pidesi malzemeleri

Yapımı için gereken malzemeler;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

6 su bardağı un

Üzeri için gereken malzemeler;

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Çörek otu susam

Evde Ramazan pidesi yapımı

Bir kabın içine maya, şeker, süt ve su ekleyin. Süt ve suyu ılık olmalıdır. Karışımın üzeri unla kapatılacak şekilde un ekleyin. Ardından maya kabarana kadar bekleyin.

Mayısanın kabarmasının ardından karıştırmaya başlayın. Daha sonra üzerine sıvı yağ ve kalan unu tuz ile birlikte ekleyip yoğurmaya devam edin. Cıvık bir hamur olması gerekmektedir. Ramazan pidesi cıvık olmalıdır.

Karışım hazırlandıktan sonra un ile kaplanmış tezgahın üzerinde karışımı 10 dakika kadar daha yoğurun. Mayısalanan hamuru iki parçaya ayırın ve unlu tezgahta 1 cm kalınlıkta olacak şekilde açın. Açılan hamuru tepsiye koyup, üzerini kapattıktan sonra 15 dakika dinlendirin.

Dinlendirilen hamurun üzerine çırpılan yoğurt ve yumurtanın sarısını sürdükten sonra 200 derece fırına verin.

Piştikten sonra pidenin üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin.