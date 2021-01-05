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Evde paketleme başvuru ekranı yayınlandı! İŞKUR müjdeyi verdi

Türkiye İş Kurumu İŞKUR’dan sevindirici haber geldi. Eğitim şartı olmadan evde vatandaşlara paketleme imkânı sundu. Bu işi kimler yapabilir?

05 Ocak 2021 Salı 08:09
Evde paketleme başvuru ekranı yayınlandı! İŞKUR müjdeyi verdi
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Kovid-19 sebebi ile ülkemizde ekonomik sıkıntı çeken maddi anlamda zorlanan vatandaşlarımıza İŞKUR el uzattı. Pandemi sürecinde yasakların tekrar gündeme gelmesi ile beraber birçok esnafın iş yerleri kapatıldı. Esnafla birlikte çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkması veya işten çıkarılması gibi olayların hepsi devam etmekte. 10 aydır yaşadığımız bu süreçte İŞKUR mağdur olan vatandaşlarımıza müjde verdi. KPSS şartı olmadan, mülakata tabi tutulmadan en az ilkokul mezunu olma şartıyla personel olabilme imkânı verdi. 3-4 bin TL maaş ile yapılacak için aranan şartlar nelerdir?

Paketleme Personel Alım ’da genel şartlar:

1. En az 18 yaşını doldurmak

2. T.C. vatandaşı olmak

3. Erkeklerde askerlik engelinin bulunmaması

4. Çalışmaya engel olacak bedensel, zihinsel ya da ruhsal engellerin bulunmaması

5. Esnek çalışma saatlerine müsait

6. Adli sicil kaydının temiz olmaması

7. İŞKUR kapsamında işsiz olarak kayıtlı olmak

8. Başvurulan ilde ikamet etmek

9. İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim sertifikanın alınarak personeller tarafından kayıt oluşturulması

10. Kamuya zarar verecek şekilde suçlara bulaşmış olmamak

gibi genel şartlar alınmaktadır.

Paketleme Personel alım başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/ site üzerinden gerçekleşecektir.

Paketleme Personel alım başvuruları aşağıda ki belirtilen şehirlerde alım olacaktır.
Bu şehirler;

İstanbul’da 30 paketleme işçisi alımı

Tekirdağ da 5 paketleme işçisi alımı

Düzce de 10 paketleme işçisi alımı

Bursa da 3 paketleme işçisi alımı

İstanbul da 2 paketleme işçisi alımı

İstanbul da 1 paketleme işçisi alımı

Ankara da 1 paketleme işçisi alımı

Isparta da 3 paketleme işçisi alımı;

Konya da 1 paketleme işçisi alımı

Bursa da 3 paketleme işçisi alımı

Konya da 20 paketleme işçisi alımı

Kırklareli de 1 paketleme işçisi alımı

Bursa da 2 paketleme işçisi alımı

İstanbul da 4 paketleme işçisi alımı

İstanbul da 5 paketleme işçisi alımı

Bursa da 2 paketleme işçisi alımı

Konya da 7 paketleme işçisi alımı

Sivas da 6 paketleme işçisi alımı

Bursa da 2 paketleme işçisi alımı

Kırklareli de 1 paketleme işçisi alımı



Son Güncelleme: 05.01.2021 08:09
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Anahtar Kelimeler:
IşkurMaaşPaketleme Personel Alımı
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