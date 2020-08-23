Evde oda kokusu nasıl yapılır? Doğal oda kokusu tarifleri ve koku türleri

Oda kokuları bulunduğunuz ortamlara ferahlık kazandırabilmesi için daima kullanan ürünler arasında bulunmaktadır. Oda kokusunun doğal ve kalıcı olabilmesini sağlayabilmek için doğal hazırlıkların yapılması bir hayli önem kazanmaktadır.

Oda kokuları, evinizin güzel kokabilmesi için sıkça tercih edilmektedir. Piyasalarda satılmakta olan oda kokularında kimyasal içerikler sebebiyle pek çok kişi evde doğal oda kokusu hazırlamaya yönelmektedir.

Evde oda kokusu nasıl yapılır?

Evinizde doğal oda kokuları yapabilmek için esans içerikli yağlardan faydalanmanız gerekir. Bu süreçte narenciye türü meyve ve çiçekleri kullanabilirsiniz. Doğal ve kalıcı olma özellikleriyle öne çıkan oda kokuları bütün evlerde sorunsuzca tercih edilebiliyor. Hazırladığınız oda kokuları spreyli şişe içerisinde kullanılabilmekle birlikte bambu çubukları koyabileceğiniz dekoratif şişeler de ideal olabilir.

Çiçek ve meyve kokulu oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 lt su,

2 çay kaşığı karbonat,

15 damla meyve veya çiçek yağı gerekmektedir.

Yapılış:

1 lt su içerisine 2 çay kaşığı karbonat ekleyin,

Karıştırdığınız suya yağlardan 15’er damla ekleyin,

Yaptığınız karışımı spreyli şişeye doldurun,

Kullanmadan önce mutlaka çalkalayın.

Kış esintili oda kokusu nasıl yapılır?

Kış esintili oda kokusunu özellikle de kış mevsimini sevenler tercih ediyor.

Malzemeler:

1 lt su,

7 damla arıç, köknar ve çam yağı

Yapılış:

3 ağacın esans yağlarını kullanın,

1 lt su alın,

Su içerisine köknar, ardıç ve çam yağından 7’şer damla damlatın,

Hazırladığınız karışımı sprey şişesine koyun.

Baharatlı ve şekerli oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 lt su,

7 damla Hindistan cevizi yağı,

5 damla tarçın yağı,

7 damla vanilya yağı.

Yapılışı:

1 lt su,

Su içine 7 damla Hindistan cevizi yağı, 5 damla tarçın yağı ve 7 damla vanilya yağı ekleyip karıştırın,

Hazırlanan karışımı spreyli şişeye koyun.

Kabuklu oda

kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

Elma kabuğu,

Portakal kabuğu,

Karanfil,

Tarçın.

Yapılış:

Malzemeleri tencereye koyup, kaynatın,

Soğuyan malzemeleri kaseye alın,

Kase içine dilerseniz bambu çubuklu dekoratif şişe içinde odaya koyun.

Nane ferahlığı oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

10 damla portakal yağı,

8 damla nane yağı.

Yapılış:

Bir kase içine 10 damla portakal yağı ile 8 damla nane yağı ekleyip karıştırın,

Karışım istenirse bambu çubuklu dekoratif şişe içinde odaya koyun.

Bahar esintili oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

8 damla lavanta yağı,

5 damla sardunya çiçeği yağı,

Greyfurt yağı.

Yapılış:

Lavanta, sardunya çiçeği ile greyfurt yağını kap içine karıştırın,

Karışım istenirse bambu çubuklu dekoratif şişe içine yerleştirin,

Çiçek ve turunçgil yağlarının birleşimiyle ortama son derece ferah bir koku sunulur.

Orman esintili oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

7 damla çam ağacı yağı,

6 damla sedir ağacı yağı,

5 damla buhur ağacı yağı gerekmektedir.

Yapılış:

Ağaç esansını içeren yağları kap içinde karıştırın,

Dilerseniz karşımı bambu çubuklu dekoratif şişe içerisine yerleştirin.

Lavanta ferahlığı oda kokusu nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 lt su,

Karbonat,

Lavanta yağı.

Yapılış:

Su dolu kap içine karbonat ekleyip karıştırın,

Karışım üzerine damla lavanta yağı damlatın ve karıştırın,

Karışımı şişeye koyun ve güzelce çalkalayın,

Hazırladığınız oda kokusunu spreyli şişede kullanın.