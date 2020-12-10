Evde misafir ağırlamak ve akrabaya gitmek yasak mı? Misafirliğe gitme cezası ne kadar?

Pandemi yasakları bitmiyor. Bitmeyen covid-19 pandemi yasakları yerine yenileri geliyor. Artan vakalar ve ölüm sayıları vatandaşı korkutmaya başladı.

Bu süreçte her birey için ilk ve en önemli şey, dikkatli olmak ve korku yaratmamak. Tedirginlikler artarken biraz olsun önüne geçebilmek için pandemi süresince uygulanacak misafir yasakları geliyor.

MİSAFİR YASAKLARI HER İLDE Mİ UYGULANACAK?

Şimdilik vaka sayısının hızlı artış gösteren uygulanacak misafir olma ve kabul etme yasakları uygulanacak iller belli.

BARTIN, KÜTAHYA VE KASTAMONU!

Kütahya’ da 14 Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan yasaklar Bartın ve Kastamonu’ nda da uygulanacak. Vaka sayıları hızlı artan illerde misafir olana ve kabul edilene ceza uygulanacak. Hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine 3 bin 150 tl’ lik bir para cezası yazılacak.

Tedbirler Jandarma ve polis ekiplerince alınacak.