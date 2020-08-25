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Evde Milkshake nasıl yapılır? Evde doğal Milkshake tarifi!

Yaz aylarının en sevilen içeceklerinden bir tanesi olan Milkshake gerek tadının güzel olması gerek serin olması ile her yaşa hitap eden bir içecektir. Pandemi nedeni ile evlerine kapanan insanlar ise gerek çocukları gerekse sıcak yaz günlerinde misafirlerine içirmek için evde Milkshake tariflerine bakmaktadır.

25 Ağustos 2020 Salı 00:14
Evde Milkshake nasıl yapılır? Evde doğal Milkshake tarifi!
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Yaz aylarının sevilen soğuk içeceklerinden bir tanesi olan Milkshakenin evde nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Sütlü, meyveli ve buz gibi servis edilen Milkshake yaz aylarının en fazla tüketilen içeceğidir. Aynı zamanda çocuklar tarafından da çok sevildiği için anneler evde kendileri yaptığı milkshakeleri çocuklarının içmesini istemektedir.

Milkshake faydaları nelerdir?

Milkshake sadece ülkemizde değil dünya genelinde yaz aylarında sıkça tercih edilen ve tüketilen bir soğuk içecektir. Faydaları ise,


  • Buzlu olması nedeni ile yaz aylarında içilmesi,
  • Lezzeti ve tadının güzelliği ile her yaşa hitap etmesi,
  • Kullanılan malzemelerin doğal ve sağlıklı olması,
  • Kalori miktarının düşük olması,
  • Evde yapımının kolay olması,
  • Ana malzemesi süt olduğu için kalsiyum seviyesinin yüksek olması,
  • Bağışıklığı güçlendirmesi.

Evde Milkshake tarifi

Kullanılan malzemelerinin kolay olması ile annelerin bir numaralı tercihi olan Milkshakenin evde yapılabilmesi için gerekli malzemeler,

  • Süt
  • Buz parçaları
  • Çeşitli meyveler
  • Vanilya
  • istenirse çikolata veya dondurma

Evde Milkshake tarifi detaylı anlatım

Kullanılan malzemeler evinizde bulunuyorsa yapımı son derece kolay olan Milkshakenin yapılması için ilk olarak süt, buz ve tercih edilen meyveleri blendıra alarak iyice karıştırmalısınız. İsteğe bağlı olarak şeker oranını arttırmak için çikolata ve dondurma koyabilirsiniz. Daha sonrasında blendırdan geçrilen tüm malzemeler bir kaba alınarak karıştırılır. Bu işlem bardağa koymadan önce dipte kalan malzemelerin tamamı ile birbirine geçmesi içindir. Karıştırdığınız malzemeleri büyük bir bardağa alarak süsleme yapabilir veya direkt içebilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 25.08.2020 00:14
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