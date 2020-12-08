İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...

Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi

Koranavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan bir tanesi de dışarıdan verdiğimiz siparişler. Koranavirüs ile birlikte dışarıdan sipariş vermek eskisi kadar güvenli, titiz gelmemeye başladı. Durum böyle olunca da vatandaşlar kendi evlerinde, yiyeceklerini yapmaya başladılar. Bu yiyeceklerden bir tanesi de pizza. Peki, pizza nasıl yapılır? Hamuru nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

08 Aralık 2020 Salı 02:21
Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi
Takip Et:

Koranavirüs salgınıyla beraber dışarıdan yemek sipariş etmekten de çekinir olduk. Hem yiyeceğin hazırlandığı ortam hem de teslimatta bir başka kişiyle etkileşime geçecek olmak insanları ürkütür oldu. Durum böyle olunca da insanlar çareyi evde kendileri hazırlamakta buldu.

 

Koranavirüs salgınıyla evde geçirdiğimiz sürelerin de artmasıyla, insanlar dışardan söyledikleri yemekleri evde yapmaya başladılar. Bu yiyeceklerden bir tanesi de

pizza.

Peki, pizza nasıl yapılır? Pizza hamurunun tarifi nasıldır?

 

PİZZA HAMURU YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

 

3.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

 

Evde pizza yapmak isteyen kişilerin bu malzemelere sahip olması gerekmektedir. Peki, bu malzemeleri nasıl kullanacaksınız? İşte evde pizza yapmak isteyenler için pizza hamuru tarifi.

 

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

 

İlk olarak ılıttığınız suyu yoğurma kabına alın.

Sonrasında suya, maya ve şekerinizi ekleyip 5 dakika bekleyin.

3.5 su bardağı unu, eleyerek azar azar ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar hamurunuzu yoğurun.

Ardından hamurunuzun üzerini örterek mayalanmaya bırakın.

Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsiye göre açın.

Hamurunuzu tepsiye serin. Sermeden önce tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın.

İstediğiniz malzemeleri ve sosu hamurunuzun üzerine ekleyin ve fırına verin.

Afiyet olsun...



Son Güncelleme: 08.12.2020 02:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PizzaMayaPizza Hamuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantinada olması gereken koronavirüs ı hastası sokakta yakalanınca polis çembere aldı
Karantinada olması gereken koronavirüs ı hastası sokakta yakalanınca polis çembere aldı
Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!
Düzce'de evden kaçtılar, uyuşturucu partisinde bulundular!
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı

Popüler Haberler

Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
TV 8'de O Ses Türkiye Rap başvuru şartları ve başvuru formu
İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır, başvuruda aranan şartlar nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Aralık 2020 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Aralık 2020 Salı
Güncel gümüş fiyatları 8 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Aralık 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye yeni fragmanı yayınlandı, meraklı bekleyiş sürüyor!
Survivor 2020 18 Nisan Cumartesi dokunulmazlığı kim kazandı?
Babil dizisi Aydan kimdir? Gerçek adı nedir? Aydan Koptur’un yer aldığı dizi ve filmler
2020 Starbucks güncel zamlı kahve fiyatları
MEB koronavirüs arası ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak?
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları ve en uygun 2020 model sıfır otomobiller
Floyd Mayısweather Logan Paul maçı ne zaman yapılacak?
Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.