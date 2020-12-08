Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi

Koranavirüs salgınıyla beraber dışarıdan yemek sipariş etmekten de çekinir olduk. Hem yiyeceğin hazırlandığı ortam hem de teslimatta bir başka kişiyle etkileşime geçecek olmak insanları ürkütür oldu. Durum böyle olunca da insanlar çareyi evde kendileri hazırlamakta buldu.

pizza.

Koranavirüs salgınıyla evde geçirdiğimiz sürelerin de artmasıyla, insanlar dışardan söyledikleri yemekleri evde yapbaşladılar. Bu yiyeceklerden bir tanesi dePeki, pizza nasıl yapılır? Pizza hamurunun tarifi nasıldır?

PİZZA HAMURU YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Evde pizza yapmak isteyen kişilerin bu malzemelere sahip olması gerekmektedir. Peki, bu malzemeleri nasıl kullanacaksınız? İşte evde pizza yapmak isteyenler için pizza hamuru tarifi.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılıttığınız suyu yoğurma kabına alın.

Sonrasında suya, maya ve şekerinizi ekleyip 5 dakika bekleyin.

3.5 su bardağı unu, eleyerek azar azar ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar hamurunuzu yoğurun.

Ardından hamurunuzun üzerini örterek mayalanmaya bırakın.

Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsiye göre açın.

Hamurunuzu tepsiye serin. Sermeden önce tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın.

İstediğiniz malzemeleri ve sosu hamurunuzun üzerine ekleyin ve fırına verin.

Afiyet olsun...