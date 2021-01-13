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Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Lahmacun hamurunda nelere dikkat edilmeli?

Orta Doğu mutfağına ait olan lahmacun sevilen bir yemektir. Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun iki aşamada hazırlanır. Öncelikle iç harcı hazırlanmalı ardından hamuru elde edilmelidir. Elde edilen iç harcı, hamura tamamen yayılarak 250 derece fırında pişirilmelidir. Lezzetli lahmacunlar elde etmek için dikkat edilmesi gereken noktalar merak edilmektedir.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:02
Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Lahmacun hamurunda nelere dikkat edilmeli?
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Pandemi sürecinde en çok merak edilen yemek tariflerinden biri lahmacun oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın sonlarına doğru rekabet artmaktadır. En güzel lahmacunu yapana ödül olarak çeyrek altın verilmektedir.

Lahmacun malzemeleri neler? 10 kişi için

İç harcına:

  • 2 tane kırmızı biber
  • 3 tane yeşil biber
  • 2 tane orta boyda soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 2 tane domates
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • ¼ çay bardağı su
  • Yarım kilo yağlı dana kıyma

Hamuru için:

  • 5 su bardağı un
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker

Evde lahmacun nasıl yapılır?

Mutfak robotunda iç harç malzemeleri (baharat, salça, sıvı yağ ve kıyma hariç) çekilir.  Mayısdanozlar eklenir.  Çekilen harca baharat, salça ve yağ ilave edilir. Kıyma eklenir ve güzelce yoğrulur. Harç cıvık kıvamda bırakılmalıdır. Harç dinlendirilir. Bu işlemin ardından hamur yapılır. Bir kaba su, tuz ve şeker eklenir. Yavaş yavaş un katılır. Orta sertlikte bir hamur elde edilir. Hamur silindir haline getirilir ve eşit parçalara ayrılır. Eşit büyüklükte olan bezelerin üstüne hafif nemli bir mutfak bezi örtülerek minimum 1 saat dinlendirilir. Fırın 250 dereceye getirilmelidir. Fanlı ve alt üst açık olmalıdır. Tezgah üzerine biraz un serpilerek bezeler tek tek açılmalıdır. Hamur oldukça ince olmalıdır. Açılan hamur üzerine lahmacun harçları yayılmalıdır. Hazırlanan lahmacunlar yağlı kağıt üzerinde fırına atılmalıdır. Altı hafifçe yanık olduğunda fırından çıkarılır. Her lahmacun 7-10 dakika civarında pişirmek gerekir. Sıcak servis edilir.

Lahmacunun püf noktaları nelerdir?

İç harç cıvık olmalıdır. Hamurun üstüne tamamen yaymak önemlidir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:02
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Pratik LahmacunLahmacun Iç Harcı
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