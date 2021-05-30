Evde kumar partisinin sonu 110 bin 568 lira ceza ile bitti

Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin denetimleri ekipler tarafından sıkı bir şekilde devam ediyor.

Antalya Kaş'ta ilçe jandarma ekiplerine bir evde kumar oynamak üzere çok sayıda kişinin toplandığı ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipleri bahsi geçen 47 yaşındaki M.B'nin evine baskın düzenledi.

İdari para cezası kesildi

İçeriye giren ekipler yasak olmasına rağmen 12 kişinin aynı evde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bulunduğunu ve bu kişilerin yine yasak olmasına rağmen kumar oynadıklarını tespit etti.

Maske ve mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı evde bulunan 12 kişiye korona virüs tedbirlerini ihla ettikleri gerekçesiyle 10 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan içeride kumar oynarken yakalanan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.