Evde kumar partisinin sonu 110 bin 568 lira ceza ile bitti

Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin denetimleri ekipler tarafından sıkı bir şekilde devam ediyor.
Antalya Kaş'ta ilçe jandarma ekiplerine bir evde kumar oynamak üzere çok sayıda kişinin toplandığı ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipleri bahsi geçen 47 yaşındaki M.B'nin evine baskın düzenledi.
İdari para cezası kesildi
Maske ve mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı evde bulunan 12 kişiye korona virüs tedbirlerini ihla ettikleri gerekçesiyle 10 bin 568 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan içeride kumar oynarken yakalanan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 30.05.2021 01:13