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Evde kumar partisinin sonu 110 bin 568 lira ceza ile bitti

Antalya Kaş'ta bir evde kumar oynamak için toplanan 12 kişiye ekipler 110 bin 568 lira idari para cezası kesti.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:13
Evde kumar partisinin sonu 110 bin 568 lira ceza ile bitti
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Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin denetimleri ekipler tarafından sıkı bir şekilde devam ediyor.

Antalya Kaş'ta ilçe jandarma ekiplerine bir evde kumar oynamak üzere çok sayıda kişinin toplandığı ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipleri bahsi geçen 47 yaşındaki M.B'nin evine baskın düzenledi.

İçeriye giren ekipler yasak olmasına rağmen 12 kişinin aynı evde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak bulunduğunu ve bu kişilerin yine yasak olmasına rağmen kumar oynadıklarını tespit etti.

İdari para cezası kesildi

Maske ve mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı evde bulunan 12 kişiye korona virüs tedbirlerini ihla ettikleri gerekçesiyle 10 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan  içeride kumar oynarken yakalanan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşKumar
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