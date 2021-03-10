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Evde kolay kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Kandil günlerinde hepimizin severek tükettiği pastane usulü kandil simidinin tarifini evde yapmak isteyenler için hazırladık. İster mahlepli ister mahlepsiz olarak hazırlayabileceğiniz, ağızda dağılan bu kandil simidi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

10 Mart 2021 Çarşamba 16:21
Evde kolay kandil simidi tarifi ve malzemeleri
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Kandil günlerinde hepimizin kıyır kıyır dokusuyla severek yediğimiz kandil simidinin tarifini sizler için hazırladık. Yapımı oldukça kolay olan bu tariften yaklaşık 35-40 tane simit çıkmaktadır. İşte bu leziz kandil simidi için gerekli olan malzemeler ve yapımı…

Malzemeler

-125 gram tereyağı- yarım paket

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

-2 yemek k. yoğurt

-1 tatlı k. mahlep (isteğe bağlı)

-1 çay k. tuz

-1 yemek k. sirke

-1 tatlı k. şeker

-1 yumurta sarısı (beyazı dışına kullanılacak)

-3 su bardağı+ 2 yemek kaşığı un

-1 tatlı k. kabartma tozu

Tarif Nasıl Yapılıyor?

1.Öncelikle malzemelerinizi karıştıracağınız kabın içine yumurta sarısı, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, şeker ve tuzu ekleyip elinizle karıştırınız.

2.Sonrasında unu, kabartma tozunu ve mahlebi ekleyerek yoğurmaya devam ediniz. Pastanelerde kullanılan mahlep simide güzel bir koku katar ancak evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz.

3.Hamurunuzun kıvamı olduğunda ceviz boyutunda olacak şekilde parçalar alarak elinizle yuvarlayın ve tezgahın üstünde ileri geri hareket ettirerek yanlara doğru uzatın. Sonrasında simit şeklini verin.

4.Simitlerinizi yumurta akına ve ardından susama bulayın. Renginin koyu olması için susamı biraz kavurabilirsiniz.

5.Fırın tepsinize hazırladığınız simitleri yerleştirin ve önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Not: Sirke kıyırlık vermek için kullanır bu yüzden kullanmak şart değildir. Ayrıca simitlerinizde sirke tadı asla olmamaktadır.

Afiyet Olsun...



Son Güncelleme: 10.03.2021 16:21
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KandilKandil SimidiSimit
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