Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi

Kandil günlerinin vazgeçilmezi olan kandil simidini dışarıdan satın almak istemeyen kişiler ev ortamında kolaylıkla kandil simidi yapabilirler. Evde gevrek kandil simidi yapabilmeniz için malzemelere ve tarifine içeriğimizde yer verdik.

Kandil simidi tarifi

Malzemeler:

100 gram margarin,

2 yumurta,

2 çay bardağı yoğurt,

2 tatlı kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

Yarın tatlı kaşığı toz şeker,

2,5 su bardağı un,

2 çay kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam ve çörek otu

Hazırlanışı:

Un, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın. Çörek otu ve susamı da ayrı ayrı tabaklara koyup yayın.

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarini derin bir kaba koyarak pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Yoğurt, bir yumurta sarısı, tuz ve şekeri margarinin olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un, mahlep ve kabartma tozunu da karışıma ekleyip yoğurun.

Hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Her bir hamuru ceviz büyüklüğünde bezeler haline ayırarak yuvarlayın. Daha sonra bezeleri istediğiniz kalınlıkta uzunlamasına yuvarlayarak iki ucunu birleştirip halka şekli verin.Kandil simitlerini önce yumurta akına daha sonra da susam ve çörek otuna batırın.

Simitleri önceden ısıtılan 180 derece fırında 15-20 dakika boyunca üzeri kızarıncaya kadar.