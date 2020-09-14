İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:24
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Takip Et:

Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayıp bütün ortamlarda kendisinden söz ettirecek kıvama sahip şerbetli tatlı tarifi hazırlanmıştır. Kavrulmuş tel kadayıflı lezzetli tadacağınız muhallebi tatlısı ile tereyağıyla buluştuğunuzda muhteşem lezzetleri bekleyebilirsiniz.

Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?

Tel Kadayıf 500 Gram

Tere Yağı 3 Yemek Kaşığı

Toz Şeker 4 Yemek Kaşığı

Dövülmüş Ceviz İçi 1 Su Bardağı

Muhallebi için

Süt 1 Litre

Un 3 Yemek Kaşığı

Nişasta 3 Yemek Kaşığı


Toz Şeker 1 Su Bardağı

Yumurta Sarısı 1 Adet

Krema 1 Paket

Efsane tatlı tarifi

Evinizde kup yoksa kadayıflı muhallebinizi borcamda hazırlayıp dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Teflontava içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine 500 gram kadayıf ile 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip altın renge gelinceye kadar kavurun.

1 su bardağı dövülmüş cevizi ilave edip kavurun ve ocaktan alın.

Muhallebinizi hazırlarken derin tencere içerisine 1 lt süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ile 1 yumurta sarısını orta ateşle koyulaşana kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamını aldıktan sonra 10 dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebiyi 1 paket krema ilave ederek mikser yardımıyla pürüzsüz krem alıncaya kadar çırpmalısınız.




Son Güncelleme: 14.09.2020 00:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şerbetli Tatlı TarifiKadayıflı Muhallebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji uyardı!
Bursa'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji uyardı!
Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!
Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!
Türkiye'deki 800 yıllık hazine! Yurt dışından talep çok
Türkiye'deki 800 yıllık hazine! Yurt dışından talep çok
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
İŞKUR'da temizlik personeli iş ilanları! 81 ilde 1650 personel alımı gerçekleştirilecek!
İŞKUR'da temizlik personeli iş ilanları! 81 ilde 1650 personel alımı gerçekleştirilecek!
12 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
12 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Popüler Haberler

Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Güncel gümüş fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Ptt'de kargo kaç günde gelir? 2020 Ptt'de kargo kaç gün duruyor?
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
BİM 14 Eylül 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Eylül 2020 Pazartesi
Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihleri ne zaman? 2019 Dizilerin yeni sezon başlama tarihleri
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?
Günde en az kaç litre su tüketmeliyiz? Günlük su tüketim miktarı
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizideki yeni şehirler kimler? La Casa de Papel’in 4. sezonunun tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hepsiburada dev kampanyası! Efsane Cuma (Black Friday) İndirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Sağlık Bakanı Koca 13 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 13 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada Civciv Görmenin anlamı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.