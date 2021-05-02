Evde itikaf olur mu, nasıl olur? İtikaf için nasıl niyet edilir?

Ramazan ayının son 2 haftasına girilirken binlerce Müslüman ramazan ayının son 10 gününde icra edilen İtikaf günleri COVİD-19’un gölgesinde icra edecek. Çoğunlukla camilerde yapılan Allah’a olabildiğince yakın olmak amacıyla dış dünya ile olan bağlantıyı mümkün olan en düşük seviveye indirmesi İtikaf olarak adlandırılıyor. Ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için bu seneki itikaf günlerinin evde yapılması gerekiyor.

İtikaf Ne Anlama Gelir?

Evde İtikaf Yapılabilir mi?

Dinî bir terim olan itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etmeiyle bir süre durması anlamına gelir. Sözlükte hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak anlamlarındaki akf kökünden türemiştir. Bu süre içerisinde camide bulunması gereken Müslüman yeme, içme, tuvalet, uyku gibi temel ihtiyaçları mümkün olduğunca cami içerisinde yapmalıdır. Bulunduğu cami dışına ancak kendisine veya kişisel bir eşyasına zarar geleceği endişesine kapılması gibi hayati koşullarda veya oradan zorla çıkarılması durumunda başka bir camiye gitmek üzere bulunduğu camiden ayrılabilir. Bu gibi durumlar dışında kaldığı camiden ayrılırsa itikafı bozulacaktır. Birçok hadise göre Hz. Muhammed ramazan ayının tamamında itikaf ibadetini yerine getirmiştir.

Uzmanlara göre mescid dışında itikâf caiz değildir. İtikaf ancak cami içerisinde icra edilebilir. Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice itikaf ibadetlerini camii içerisinde tamamlamışlardır. Ancak cami içerisinde itikaf ibadeti yapılması erkek özgü bir durumdur. Kadınlar ise evlerinde namaz kılmak üzere ayırdıkları bir bölümünde itikaf ibadetini yerine getirebilirler.

İtikaf Niyeti Nasıl Edilir?

Kütüb-i Sitte kitabına göre kişinin Allah rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikaf yapmaya niyet ettim demesi ile itikafı başlar. Kalben bunu geçirirse de niyet yerine geçmiş olur. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zorunluklar olmadığı sürece bulunduğu camiden ayrılmaz. Aksi takdirde itikaf ibadeti kabul edilmez.