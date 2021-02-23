Evde ıslak mendil nasıl yapılır? Evde ıslak mendil için kullanılan malzemeler ve yapılışı

Temizlik ihtiyaçlarının başında gelen ıslak mendiller en önemli kullanım yeri olarak bebeklerin alt temizliği olarak görülür. Yaygın olarak kullanılan ıslak mendiller birçok bileşenlerin bir araya gelmesi ile oluşurken vücudumuzda olumsuz sonuçlar gösterebilir. Hassas ciltlerin sorunu olan ıslak mendiller özellikle bebeklerin hassas vücudunda oldukça kullanılırken el yüz silmek için de vatandaşlar sıkça kullanmaktadır. Islak mendillerin zararlı olduğunu bilen vatandaşlar ne olursa olsun hayatlarından çıkaramamakta. Bu yüzden evde doğal olarak ıslak mendil yapılabilmektedir.Farklı yapılış şekilleri olan mendillerin tamamen sizin fikrinize göre oluşabilir.

Islak mendil yapımı için kullanılan malzemeler;

2 bardak ılık damıtılmış su

1 rulo kâğıt havlu

2 yemek kaşığı organik bebek sabunu ya da organik kastilya sabunu

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

6-10 damla çay ağacı yağı

1 plastik kapaklı kap

Evde ıslak mendil nasıl yapılır?

Kullanılmamış bir rulo kâğıt ortadan ikiye bıçak yardımı ile ayrılır. Daha sonra ayrılan kâğıt havlunun içine kalan ruloyu uygun ölçüler ile belirlenen kaba yerleştirilir. Ardından distile su ve sabun yardımı ile birçok etkende fayda sağlayan Hindistan cevizi yağı eklenir ve o belirlenen kapta karıştırılır. Hindistan cevizi yağ gibi meşhur mucizevi yağlar da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Karışımın birbirine karıştığından emin olduktan sonra eşit şekilde kap içinde bulunan havlunun üzerine boşaltın.

Püf nokta ise bu işlemleri yaparken havlunun çok fazla ısınmaması gerekir. Her havlunun emiciliği farklı olduğundan herkeste aynı etkiyi gösteremeye bilir. Bu yüzden yavaş yavaş ıslatılmasında önemli fayda vardır. Bu sayede daha hijyen ve içinde hangi maddelerin kullanıldığı ev yapımı ıslak mendili gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kumaştan ıslak mendil yapımı ise normal havlu kâğıttan farksız kumaşı alırken kullanma boyutuna göre kesilirse avantajlı hale gelir dikişsiz, sökülmeyen kumaşlar tercih edilirse cilt açısından daha sağlıklı olabilir.

Kumaşların ıslak mendil oluşumuna başlamadan önce sıcak suda yıkanıp güneşte kurutulması gerekmektedir. Aynı solüsyonlar kullanılır ve kullanılan ıslak mendiller kirlendiği zaman tekrar yıkanabilir.