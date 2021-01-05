Evde iş imkanı ve paketleme işi veren firmalar

Evde iş yapma olanakları arasından en gözdesi paketleme işi. Bu iş imkanını geliştirmek için birçok firma evde paketleme işi vermektedir. Bu iş kişilerin hem ev bütçesine katkı sağlamasına yarıyor hem de boş vakitlerini değerlendirmeye. Paketleme işi bireysel yapmanın yanı sıra grup halinde de yapılmaktadır. Firmalar son zamanlarda grup olarak yapılmasını tercih etmektedir.

Genellikle perakende olarak çalışan firmalar evde paketleme işi vermektedir. Bu firmaların sermayelerinin büyük olduğu söylenemez. Bu işi yapmalarının nedenlerinden biri de personel çalıştıracak güce sahip olmamalarıdır.

Evde paketleme işinden ne kadar kazanılır?

Genelde evde yapılan işlerde ne kadar iş yapılırsa o kadar para kazanılır. Kazanç ile yapılan iş orantılıdır. Eğer işi tek başınıza üstlenirseniz kazancınız aylık ortalama 4 bin TL’ye kadar çıkabilir. Ama firmalar genelde grup halinde çalışanlara iş vermektedir.

Evde paketleme işi nasıl bulunur?

İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı dışarı çıkmaya gerek kalmadan evde iş imkanı bulabilirsiniz. Bu işlerden biri de evde paketleme işidir. Hem sağlık açısından iyi bir şey yapmış olursunuz hem de ev ekonomisine destek olursunuz. Evde paketleme işini güvenilir bir şekilde yapmak istiyorsanız bu işi firmalar ile yüz yüze görüşerek yapmalısınız. İntenet üzerinden yapılan işlere çok güvenilmemesi gerekiyor çünkü bu işlerde dolandırıcılar ile karşılaşılabilir. İntenetten yalnızca İŞKUR’un resmi web sitesinden evde paketleme işi veren firmalara ulaşabilirsiniz.

2021 yılında evde paketleme işi veren firmalar

Sabun paketleme

Paketleme işinde firmalar çoğunlukla sabun işi vermektedir. Organik sabun işinde olan firmaların çoğunluğu paketleme işini evlere veriyor. Diğer işlere oranla sabun paketleme daha basittir. Firmalar genel olarak 6’lı paketlere hazırlanılması isteniyor.

Kına paketleme

Hint kınası son zamanlarda ilgi odağı oldu. Bu doğrultuda paketleme işi arasına Hint kınası paketleme de girdi. Hint kınası üretimi yapan firmalar evde çalışmak isteyenlere paketleme işi imkanı sunuyor. Bir sağlık sorununuz yoksa bu iş oldukça uygun.

Bardak altlığı paketleme

Tespih paketleme

Yapılabilecek işlerden biri de bardak altlığı paketlemedir. Firmalar genelde işi yapacak kişilerden 6’lı veya 12’li paketler hazırlanmasını isterler. Bu işi büyükşehirlerde bulmak oldukça kolaydır.

Özellikle erkeklerin en çok ilgi odağı olan konu tespihler paketleme işini de çoğaltıyor. Tespih satışı e-ticarette oldukça ilgi görmektedir. Bu açıdan perakende firmalar evlerde tespih paket işi yapmaları için iş imkanı sunmaktadır.

Mum paketleme işi

Mum çoğu evin dekoratif işini gören bir malzeme olmuştur. Bu açıdan muma olan ilgi de artmıştır. Bu doğrultuda mum işi yapan firmalar da paketleme işini evlere vermektedir. Evde paketleme işlerinden en çok olan ve en kolay bulabileceğiniz işlerden biri de mum paketleme işidir.

Plastik ve karton bardak paketleme

İşletmeler aracılığı ile karton ve plastik bardak kaplama işi bulabilirsiniz. Bu işletmeler çoğunlukla küçük işletmelerdir. Bu sebepten ötürü personel çalıştırmak yerine evlere paketleme işi verirler.

Telefon kılıfı paketleme

Telefon modellerinin çoğalması ile bu sektörde büyümektedir. Bu yüzden telefon kılıfı üreticiliği önem kazanmakta ve iş imkanı çoğalmaktadır. Bu durum evde paketle işinin de önünü açmaktadır.

Vida paketleme

Yaşadığınız semtte yakınınızda organize sanayi bölgesi var ise ora aracılığı ile paketleme işi yapabilirsiniz. Organize sanayi bölgelerinden evlere paketleme işi verilmektedir. Vida yanı sıra başka malzemelerinde paketlenmesi istenmektedir.

Boncuk paketleme

Eskiye oranla bu iş azalmış olsa da hala yapılan paketleme işleri arsında yer almaktadır. Boncukları aynı şekilde olacak şekilde sınıflandırarak paketleme işi yapabilirsiniz.

Erzak kutusu paketleme

Bahsettiğimiz diğer işlerin yanı sıra ve de daha büyük ve kapsamlı bir iş olarak erzak kutusu paketleme yapabilirsiniz. Bu iş çoğunlukla firmalardan değil deneklerden verilir. Bu işi size verilen ve evlere ulaştırmak üzere istenen erzakları paketleyerek yapabilirsiniz. Hem boş vakitleriniz değerlendirebilir hem de ev bütçesine katkı sağlayabilirsiniz.