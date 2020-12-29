Evde hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?

Yılbaşına sayılı günler kala okurların merak ettiği bir nokta da yılbaşı hindi tarifi. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi sağlık açısından da çok tercih edilen bir yiyecek. Hindi pişirmek çoğu insan için biraz zahmetli görünmektedir. Hindinin büyüklüğünden ötürü işi zorlaştıran bu durumda yemeği yapan kişinin biraz da sabra ihtiyacı var diyebiliriz.

Hindiyi pişirecek olan kişiler ilk olarak hindiyi alırken dikkat etmelidir. Hindinin çok iyi temizlenmiş ve dondurulmuş olması gerekir. Aynı zamanda temizlenmiş hindi almak zamandan tasarrufu da sağlayacaktır. Temizlenmiş hindide tüy kalmasını önlemek için de hindiyi tütsülemeniz gerekir.

Hindiyi marine etmek

Hindinin öncelikle tamamen buzundan kurtulmuş olması gerekir. Buzlar çözündükten sonra hindiyi kanından arındırmak için bol suyla yıkamalısınız. Daha sonra ıslak hindiyi kağıt havlu ile iyice kurulayın. Bu işlemi yaptıktan sonra da marine işlemine geçebilirsiniz. Hindiyi marine etme işlemi hem lezzet açısından hem de kızarması ve yumuşak olması açısından iyi olacaktır. Hindiyi tuzlu suda 4-12 saat arası tuzlu suda bekleterek marine işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Baharatlardan sos yapabilirsiniz.

Bu sos için çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Aromatik otlar, tane karabiber gibi. Bu baharatları zeytinyağı, limon suyu ve sirke ile karıştırabilir ve su kullanabilirsiniz. Hindiyi bir gün boyunca bu suda bekletebilirsiniz. Bu işlemler hindinin derisinin gerilmesini sağlayacak. Aynı zamanda baharat ete iyice işleyecek.

Hindiyi pişirirken bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı ile sos yaparak ete yedirmelisiniz. Ve işlemler bittikten sonra hindiyi pişirebilirsiniz.

Hindiyi kızartma şekli

Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta hindinin büyüklüğüne göre fırının ve tepsinin boyu olmalıdır. Hindiyi tepsiye yerleştirerek ayaklarını mutfak ipiyle bağlayın. Hindinin kanatlarına çöp şiş batırıp gövdeye yapışmasını ve pişirirken havaya kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Hindi iyi pişsin istiyorsanız fırın sıcaklığı 160-175 derece olmalı. Sıcaklık ayarlandıktan sonra hindi 3 veya 3,5 saat pişirilmelidir. Hindinin iç sıcaklığını mutfak termometresi ile ölçebilirsiniz. Eğer sıcaklık 75 derece ise hindiniz pişmiştir.

Fırında hindi malzemeleri

Son olarak en önemli nokta ise hindiyi servis etmeden önce 10 veya 15 dakika dinlendirin. Fırından çıkar çıkmaz doğrarsanız etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar olur.

1 tane hindi

2 tane soğan

2 tane havuç

2 kaşık tereyağı

2 kaşık salça

tuz

Fırında hindi kızartması

Öncelikle hindinizi iyice pişirmelisiniz. Ardından sebze ve sos ile hindiyi harmanlamalısınız. Daha sonra hindiyi bir tencerede haşlamalısınız. Ocaktan aldıktan sonra biraz soğumasını beklemeli ve sonra fırın tepsisine koymalısınız. Sonra hindinin üzerine salça ve yağ karışımını sürmelisiniz. Tepsinin dibine iki kaşık hindinin suyundan koyabilirsiniz. Ardından hindiyi fırına verebilirsiniz. İyice kızarana kadar fırında kalmalı. Servis için kestiğiniz hindinin üzerine suyundan dökebilirsiniz.