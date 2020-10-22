Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyet nedir? Bu üretim yasal mıdır?

Birçok kişi kendi evinde güneş enerjisinden elektrik üreterek onu kullanmak istemektedir. Bu durum insanların daha çok enerjiye sahip olması ve kendi enerjisini kendinin üretmesini sağlamaktadır. Bu nedenle devlet insanlara bu konuda izin vermektedir.

Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmek yasal mı?

Müstakil ev veya apartman ayırt edilmeden herkes evinde güneş enerjisi ile elektrik üretme hakkına sahiptir. Çoğu apartman güneş enerjisi kullanarak bina elektrik ihtiyacını bu şekilde karşılamaktadır. Binada güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılmadan önce tüm bina sakinlerinin bu durumu onaylaması gerekir.

Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmeye ne kadar izin verilmektedir?

Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmek isteyenler adına açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Yenilenebilir Enerji Yasası’na göre vatandaşların evlerinde elektrik üretme haklarının bulunduğunu açıkladı.

Devlet tarafından üretimine izin verilen elektrik üretim miktarı 500 kilovat olarak belirlendi. Bu miktarı geçen üretimler için vatandaşların başvuruda bulunup izin alması gerekiyor.

Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyeti nedir?

Güneş enerjisi ile elektrik üretmek isteyenlerin bu iş için gerekli maliyeti göze almaları gerekmektedir. Bir evde güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen bir kişi, bu üretim için 6 ile 7 bin Euro arasında bir maliyeti gözden çıkarmalıdır. Bu miktar kişinin bulunduğu ilin iklimine göre değişiklik göstermektedir.

Sıcak bir iklimde bulunan bir kişi evinde güneş enerjisinden elektrik üretmek istediğinde 10 bin Euro gibi tutar ile üretimini sağlayabilirken, soğuk bir iklimde yaşayan kişinin aynı elektrik üretimi için ödemesi gereken miktar 20 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor.

Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmek için devlet desteği olacak mı?

Evinde güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan vatandaşlar için devlet tarafından o vatandaşlara destek verilecek. Belirli kilovat aralığında üretim yapan vatandaşlara yapılacak destekler ile birlikte kişiler üretime desteklenecek. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken konu 500 kilovatı geçmeyen üretim yapmalarıdır.