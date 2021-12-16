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Evde galoş paketleme işi nasıl yapılır?

İnsanlar düzenli gelirlerinin yanında ek gelir olacak işleri araştırmaktadır. Ek gelir imkanı sağlayacak pek çok iş bulunmaktadır. Bu iş imkanlarından biri olan evde galoş paketleme işinin detayları merak edilmektedir. Evde galoş paketleme işi nasıl yapılmaktadır? Bu haberimizde evde galoş paketleme işine dair detayları sizler için derledik. İşte evde galoş paketleme işi ile ilgili detaylar...

16 Aralık 2021 Perşembe 22:02
Evde galoş paketleme işi nasıl yapılır?
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İnsanlar ek gelir için iş imkanları aramaktadır. Bu iş imkanlarından biri evde paketleme işidir. Evde paketleme işi olarak galoş paketleme işi yapılabilir. Düzenli olarak yapıldığı zaman iyi bir gelir elde edilebilir. Evde galoş paketleme işi nedir?

Evde galoş paketleme

Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus galoş paketleme işinin titiz ve hijyenik çalışma gerektiren bir iş olduğudur. Ayrıca evde galoş paketleme işi çok basittir ve herhangi bir eğitim gerektirmeden kolaylıkla yapılabilir. Evde galoş paketlemek için gereken malzemeler işveren tarafından adresinize kargolanacaktır. Ardından yüzlerce galoş ve galoş paketlemek için ambalaj alacaksınız. Ayakkabı kılıflarını firmanın istediği şekilde ve adette paketleyecek, ambalajı sıkarak ve ambalajı güvenli bir şekilde kapatarak paketleme işlemini tamamlayacaksınız.

Evde galoş paketleme işiyle ne kadar kazanılabilir?

Evde ayakkabı paketlemenin sabit maliyetinden bahsetmemiz mümkün değil. Paketlediğiniz paket sayısına göre ücretlendirilirsiniz. Genellikle işveren paketlenecek ürünleri haftada bir kez evinize gönderir ve bir hafta sonra bu ürünler sizden firma tarafından alınır.Düzenli bir şekilde bu işi yaptığınız sürece 3 bin TL’ye kazanma imkanınız bulunmaktadır.

Evde galoş paketleme işi Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunmaktadır. İş ilanlara intenetten bakarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu işin fiyat ve süre belirlenmesi firmadan firmaya göre değişmektedir.


Son Güncelleme: 16.12.2021 22:02
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