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Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?

Fast food restoranlarında yediğiniz çıtır tavukları evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İnternette çıtır tavuk tarifi arayan okurlarımız için evde çıtır tavuk nasıl yapılır anlattık. İşte evde KFC tadında çıtır tavuk yapımı.

09 Nisan 2021 Cuma 23:04
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
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Restoranlardaki çıtır tavuğu evinizdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. KFC usulü çıtır tavuklar ile hem kendinize hem de sevdiklerinize nefis sofralar hazırlayarak ziyafet verebilirsiniz. İşte az malzeme ile restoran çıtır tavuk yapımı tarifi…

Evde çıtır tavuk için gereken malzemeler

Evinizde KFC usulü çıtır tavuk yapmak için vereceğimiz malzemeleri kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu tariflerdeki tüm malzemeler yarım kilo tavuk eti için geçerlidir. Daha kalabalık sofralar için malzemelere kontrollü eklemeler yapabilirsiniz.

Evde çıtır tavuk için gereken malzemeler şunlar:

Yarım kilo tavuk eti

1 şişe maden suyu

5 çorba kaşığı beyaz un

4-5 yumurta

2 su bardağı kahvaltılık mısır gevreği

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için ayçiçek yağı

Çıtır tavuk nasıl yapılır?

Evde çıtır tavuk yapımı için şu adımları takip edin:

Tavuk etlerini istediğiniz boyutta kesin

Tavuk etlerini derin bir kap içerisine alarak üzerine 1 şişe maden suyu dökün ve buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakın

Kahvaltılık mısır gevreğini blenderdan geçirerek küçük parçalar haline getirin

Mısır gevreklerinin içine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı biber koyup karıştırın

Bir kaba un, bir kaba çırpılmış yumurtalar diğer bir kaba da mısır gevreği karışımı koyun

Yağı ocağa alarak kızdırın

Dolaptan çıkardığınız tavukları önce una, sonra yumurtaya daha sonra mısır gevreğine bulayarak kızgın yağın içine atıp kızartın

Tavuklar kızardıktan sonra servise hazır.

KFC tavuk yapımının püf noktası nedir?

Fast food restoranlarındaki gibi kova tavuk yapmak için uygulanması gereken püf noktalar bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanır:

Tavuklar mutlaka en az yarım saat sodalı şekilde bekletilmelidir. Bu tavuk etinin yumuşamasını sağlar.

Tavuklar kızgın yağın içerisine atılmalıdır. Aksi takdirde tavuklar yağ çeker.

Tavukların istenilen çıtırlıkta olması için mümkün olduğunca pane harcı ya da galeta ununun yerine kahvaltılık mısır gevreği tercih edilmelidir.

Ayrıca evinizde kahvaltılık mısır gevreği bulunmuyorsa onun yerine pane harcı ya da galeta unu kullanabilirsiniz. Bu iki malzeme de tavuk etlerine istediğiniz çıtırlığı verecek ve harika bir sofra kurmanıza yardım edecek.

Sağlıklı çıtır tavuk için püf noktası

Evinizde hazırladığınız çıtır tavukları kızartma şeklinde tüketmek istemiyorsanız sizin için daha hafif bir yöntemimiz var. Bunun için tavukları tarifteki gibi hazırladıktan sonra yağda kızartmak yerine, yağlı bir pişirme kağıdı üzerine koyup fırında yaklaşık 200 derece pişirerek sağlıklı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.




Son Güncelleme: 09.04.2021 23:04
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