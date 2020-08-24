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Evde balık kokusu nasıl yok edilir? Mutfağa sinen balık kokusu için neler yapılmalı

Balık vitamin açısından en iyi besin maddelerinden biri olsa da kokusu yüzünden birçok insan evde yememeyi tercih etmektedir. Vatandaşlarımız balık kokusunun mutfağa sinmemesi için neler yapılması gerektiğini merak ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:34
Evde balık kokusu nasıl yok edilir? Mutfağa sinen balık kokusu için neler yapılmalı
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Balık kokusunun kötü olmasından dolayı birçok insan balığı evinde değil de dışarıda yemektedir. Balık vitamin açısından en iyi besin maddelerinden biri olsa da kokusu yüzünden birçok insan evde yememeyi tercih etmektedir. Vatandaşlarımız balık kokusunun mutfağa sinmemesi için neler yapılması gerektiğini merak ediyor. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle kaplı, balık açısından zengin bir ülkedir. Balık da ülkemizin mutfağında önemli bir yerde durmaktadır.

Ülkemizde balık tüketen kişi sayısının az olduğu düşünülmektedir. Aslında durum böyle değildir. Karadeniz’den Ege’ye ve Akdeniz’e kadar uzanan sahillerde balık ürünleri tüketilmektedir. Birçok ilimizin deniye kıyısı olmasa da, kıyı şeridinde tutulan balıklar bu illerimize de taze bir şekilde ulaştırılmaktadır. Bazı yerlerde ise tatlı su balıkları ve göl balıklar tercih ediliyor. Balık vitamin açısından en iyi besin maddelerinden biri olsa da kokusu yüzünden birçok insan evde yememeyi tercih etmektedir. Vatandaşlarımız balık kokusunun mutfağa sinmemesi için neler yapılması gerektiğini merak ediyor.

Balık Yemekleri Hangileridir?

Türk mutfağı oldukça zengin bir mutfaktır. Balık da Türk mutfağının önemli bir yerinde durmaktadır. Balığın yanında et ve sebze yemekleri de mutfağımızda önemli lezzetler haline gelmektedir. Balık noktasında ise lokantalarda balıklar genellikle kızartılarak verilmektedir. İnsanımız da böyle sevmektedir. Ancak farklı türlerde, lezzetli balık yemekleri de mevcuttur. Bu balık yemeklerinin çeşitlerine bakacak olursak;

  • Kızartma
  • Haşlama
  • Buğulama
  • Balık sarma
  • Fırında soslu balık

Balık Nasıl Yapılır?

Balık yemeklerine başlamadan önce bir hazırlık aşaması vardır. Yemeğe başlamadan önce mutfağınızda bir ön hazırlık yapmanız her zaman iyi olacaktır. Balık yemeğine başlamadan önce ne tür bir balık yemeği yapmak istediğinize karar vermeniz önemlidir. Hangi yemeği yapmaya karar verdiyseniz ona göre sebze ya da baharat almanız gerekmektedir.

Yemeğe başlarken balığın yenilmeyecek kısımlarını iyice temizlemeniz gerekmektedir. Sonrasında ise balığı buğulama, kızartma, haşlama ya da tuzda pişirmek istiyorsanız ona göre malzemeleri alıp hazırlığınızı yapabilirsiniz.

Balık Kokusunun Eve Sinme Sebepleri


Her yemeğin kokusu olabilir. Bu açıdan hangi yemeği yaparsanız yapın kokusu az da olsa eve sinmektedir. Balığın da ayrı bir lezzeti ve kokusu olduğundan eve sinebilmektedir.  Balık türü yemeklerde kokunu eve sinme oranı daha fazla olabilmektedir.

Balığınızı kızartma şeklinde pişirecekseniz kokusunun eve sinme olasılığı daha yüksek olacaktır. Balığı hazırladığınız ortamda kumaştan yapılmış ürünler varsa balığın sinmesi daha fazla olur ve kalıcı olarak koku evde kalabilir. Balığı kızartma şeklinde hazırlayacaksanız ev yerine dışarda hazırlamanız daha iyi olacaktır.

Balık Kokusu Nasıl Yok Edilir?

Balığı seven bazı insanlar, kokusundan rahatsız olduğu için dışarıda balık yemektedir. Ancak evde de kokuyu giderek bazı yöntemlerle balığınızı pişirebilirsiniz. Evde doğal yöntemler kullanarak balık kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Balık kokusunun eve sinmemesi için şunları uygulayabilirsiniz;

  • Balığın kızartıldığı sırada ayrı bir kapta sirkeli suyu kaynatmak,
  • Balık kızartırken diğer kapta kaynayan sirkeli suya limon ve tarçın kabuğu atmak,
  • Kaynayan suya esanslı yağlar koymak,
  • Lavantayı kaynatarak evde dolaştırmak.

Suda Sirke Kaynatmak

Sirke’nin tüm dertlere deva olduğu bilinen bir gerçektir. Herhangi bir meyvenin, bir su içerisinde uzun süreli fermantasyonu sonrasında elde edilmektedir. Bu şifa içeceği kötü kokuları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Cezvenin içerisine su ile beraber elma veya üzüm sirkesi koyup, balıklarınızı pişirdiğiniz esnada ocağın yanında bulundurmanız iyi olacaktır.

Tarçın ve Limon

Tarçın ve limon ikilisinin kendine has güzel bir kokusu vardır. Balıkları pişirdiğiniz sırada, bir cezvenin içerisine limon ve tarçın parçaları koyup suyla birlikte kaynatın. Balık kokusunu azaltacaktır.

Limon ve Portakal Yağı

Limon ve portakal içeren esansları ve yağları genel olarak temizlik esnasında etrafa güzel kokular yaysın diye kullanmaktayız. Balık pişirirken de bu yağları kullanabilirsiniz. Balığı pişirirken yan tarafta su kaynatarak içerisine limon ve portakal yağı damlatabilirsiniz.

Lavanta

Lavanta oldukça güzel bir kokuya sahiptir. Evdeki tüm kokuları lavanta ile geçirebilirsiniz. Balık pişirdiğiniz esnada bir suyun içerisine biraz lavanta koyarak kaynatın ve evin farklı yerlerinde dolaştırın. Balık kokusunun geçtiğini göreceksiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 11:34
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Anahtar Kelimeler:
#Balık Kokusu#Balık#Koku
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