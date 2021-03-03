İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...

Evde bakım yardımı nedir? Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler

Yaşlı insanlardan tutun, küçücük çocukların dahi günde birçok bakıma muhtaç durumları meydana geliyor. Hatta buna orta yaşta bulunan ve bazı anlarda da bakıma ihtiyacı olan insanlarda dâhil olabiliyor. Bu durumda bulunan kişiler için evde bakım adı altında bir yardım söz konusudur. Peki, evde bakım yardımı nedir? Bakımdan yararlanmak için gerekli olan şartlar nelerdir?

03 Mart 2021 Çarşamba 09:06
Evde bakım yardımı nedir? Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler
Takip Et:

Kişilerde yaşa bağlı durumlar çerçevesinde ya da sondan oluşup veya doğuştan gelen engellilik sorunları söz konusu olabilmektedir. Söz konusu olan bu gibi hallerde temel ihtiyaçları ve farlı türdeki ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bu gibi nedenler doğrultusunda evde bakım yardımı imkânları oluşturmuştur.

Evde bakım yardımı nedir?

Devlet tarafından oluşturulan evde bakım yardımı yardıma muhtaç olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılmış bir destek projesidir. Hastalığı ya da engeli bulunan vatandaşların bakıma muhtaçlığı devlet tarafından belirlendikten sonra düzenli olarak belli bir ödeme alacaktır.  Bu ödeme için en büyük şart hasta ya da engelli bireyin %50 lilik bir doktor raporu gerekiyor.

Evde Bakım Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hasta veya engelli vatandaşların evde bakım yardımı projesine başvuru yapabilmesi için şu şartları bulundurmaları gerekiyor.

  • Evde bakım yardımı alabilmek için bakılacak kişi hakkında hastaneden belge almak Bu belgede kişinin yardım edilmesi gerekecek kadar yaşlı ya da hasta olduğunun belirtilmesi gerekir.
  • Evde bakım parası almak için bakılacak olan kişinin beslenme, tuvalet, giyinip soyunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak halde olması gerekmektedir.
  • Bakım yapacak olan kişinin ailedeki birey sayısına düşen ortalama gelir tutarının 1 aylık asgari tutarın 2/3’ünden az olması
  • Bakıma Muhtaç Engellilerin tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında belirtilmiş şartlara uygun olmak gerekmektedir.

Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

  • Özürlü kişinin ve bakıcısı olacak kişinin kimlik fotokopileri
  • Bakılacak kişinin özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu
  • Özürlü olan kişinin öğrenim durumunu gösteren belge ve fotokopisi
  • Özürlü kişinin vasisi var ise ya da atanması için mahkeme kararı
  • Anne ve babanın boşanması durumunda boşanmayı kanıtlayan mahkeme karar

Yardım ba

şvurusu ne zaman sonuçlanır?

Evde yardım başvurusu yapıldıktan sonra evin incelenmesi ve onay verilmesi adına sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog gibi meslekte görevde olan ve devlet tarafından görevlendirilmiş bir heyet gelmektedir. Bu heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda işlemler devam edecektir. Daha sonra SHÇEK İl Müdürlüğü kapsamında başvurular durumun derecesine göre belli bir sıraya alınacaktır. Bu sıranın sonuçlanma süreci 3-6 ayı bulmaktadır.

Bakım ücretinin miktarı 10 bin gösterge rakamı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 154. Maddesi gereğince aylık tabloda yer alan rakamlar ile aylık kat sayının çarpılması sonucunda belirlenecektir.



Son Güncelleme: 03.03.2021 09:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EvdebakımEngelliSağlıkbakanlığıEvdebakımyardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALO 170 hattı ücretli mi? ALO 170 SGK’nın çalışma saatleri nedir ve ücreti ne kadardır?
ALO 170 hattı ücretli mi? ALO 170 SGK’nın çalışma saatleri nedir ve ücreti ne kadardır?
Kahve Falında G harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve Falında G harfi görmek ne anlama gelir?
Kızlarla ne konuşulur? Yeni tanışılan kızlarla konuşulacak konular ve soru önerileri
Kızlarla ne konuşulur? Yeni tanışılan kızlarla konuşulacak konular ve soru önerileri
Kahve Falında E harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve Falında E harfi görmek ne anlama gelir?
2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?
2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?
Kahve Falında D harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve Falında D harfi görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı nedir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hangi trafik ihlali cezası ne kadar? Cezalara zam geldi mi? 2019 Güncel trafik cezaları
Penti Ben de varım reklamında kim oynuyor?
Instagram Stop Motion özelliği nasıl kullanılır?
Benimle Söyle’de finale kimler kaldı? Finalde yarışacak yarışmacılar kimler oldu?
Netflix Türkiye ücretsiz izlenebilecek filmler hangileri?
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Kahve Falında G harfi görmek ne anlama gelir?
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri
Fox TV canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.