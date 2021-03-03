Evde bakım yardımı nedir? Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler

Kişilerde yaşa bağlı durumlar çerçevesinde ya da sondan oluşup veya doğuştan gelen engellilik sorunları söz konusu olabilmektedir. Söz konusu olan bu gibi hallerde temel ihtiyaçları ve farlı türdeki ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bu gibi nedenler doğrultusunda evde bakım yardımı imkânları oluşturmuştur.

Evde bakım yardımı nedir?

Devlet tarafından oluşturulan evde bakım yardımı yardıma muhtaç olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılmış bir destek projesidir. Hastalığı ya da engeli bulunan vatandaşların bakıma muhtaçlığı devlet tarafından belirlendikten sonra düzenli olarak belli bir ödeme alacaktır. Bu ödeme için en büyük şart hasta ya da engelli bireyin %50 lilik bir doktor raporu gerekiyor.

Evde Bakım Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım yardımı alabilmek için bakılacak kişi hakkında hastaneden belge almak Bu belgede kişinin yardım edilmesi gerekecek kadar yaşlı ya da hasta olduğunun belirtilmesi gerekir.

Evde bakım parası almak için bakılacak olan kişinin beslenme, tuvalet, giyinip soyunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak halde olması gerekmektedir.

Bakım yapacak olan kişinin ailedeki birey sayısına düşen ortalama gelir tutarının 1 aylık asgari tutarın 2/3’ünden az olması

Bakıma Muhtaç Engellilerin tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında belirtilmiş şartlara uygun olmak gerekmektedir.

Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

Özürlü kişinin ve bakıcısı olacak kişinin kimlik fotokopileri

Bakılacak kişinin özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu

Özürlü olan kişinin öğrenim durumunu gösteren belge ve fotokopisi

Özürlü kişinin vasisi var ise ya da atanması için mahkeme kararı

Anne ve babanın boşanması durumunda boşanmayı kanıtlayan mahkeme karar

Yardım ba

şvurusu ne zaman sonuçlanır?

Hasta veya engelli vatandaşların evde bakım yardımı projesine başvuru yapabilmesi için şu şartları bulundurmaları gerekiyor.

Evde yardım başvurusu yapıldıktan sonra evin incelenmesi ve onay verilmesi adına sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog gibi meslekte görevde olan ve devlet tarafından görevlendirilmiş bir heyet gelmektedir. Bu heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda işlemler devam edecektir. Daha sonra SHÇEK İl Müdürlüğü kapsamında başvurular durumun derecesine göre belli bir sıraya alınacaktır. Bu sıranın sonuçlanma süreci 3-6 ayı bulmaktadır.

Bakım ücretinin miktarı 10 bin gösterge rakamı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 154. Maddesi gereğince aylık tabloda yer alan rakamlar ile aylık kat sayının çarpılması sonucunda belirlenecektir.