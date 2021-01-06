Evde bakım parasına başvuran ve ilk defa alacaklar için detaylı bilgiler

2021 Yılında Evde Bakım Parası Şartları Neler?

Vatandaşlar 2021 yılında evde bakım parası hakkında gereken işlemleri ve şartları araştırıyorlar.

2021 yılında devlet vatandaşlara pek çok vatandaşa ödeme yapıyor. Vatandaşların içinde bulundukları bu zor günlerde mağdur olmamaları için, zor durumda kalmamaları için sağlanan devlet destekleri milyonlarca vatandaşa yardım imkanı sunuyor. Devletin sağlamış olduğu bu destek ödemelerinin bir kısmı ise bazı özel koşulların sağlanmasının ardından veriliyor.

2021 Yılında Evde Bakım Parası Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı herkese verilecek olan bir ödeme değildir. Bu maaşı almak için bazı gerekli şartların karşılanması lazımdır. Devlet bu imkanı hasta, yardıma muhtaç, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 18 yaşından büyük kişilere bakım yapan yakınlarına ve 18 yaşından küçük engeli bulunan kişilerin yakınlarına verilmektedir. Devletin en çok vermiş olduğu bu maaşı almak için gereken sağlık ve hane geliri şartlarının bulunması lazımdır.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Şartlar Neler?

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Sağlık Şartları Nedir?

Engeli bulunan kişinin bir başkası tarafından yardıma ve bakıma muhtaç olmadan hayatını devam ettirememesi gereklidir. Bunlar tuvalet, beslenme ihtiyacı, giyinme, merdiven iniğ çıkabilme gibi durumları karşılayamama durumunun olması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Gelir Şartları Nedir?

Bu maaşı alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelir düzeyi net asgari ücretin 2/3’ünden daha az olması gereklidir. Bu hesaplamayı yapmak için haneye giren aylık toplam para, evdeki yaşamını sürdüren kişi sayısına bölünerek bulunmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Engel Şartları Nedir?

30.07.2006 tarih 26244 sayılı ‘Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’ kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olunması gereklidir.

Evde Bakım Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

Evde bakım parası almak isteyen kişi ve kişilerin, il ve ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgesi almaları gereklidir. Daha sonradan talep edilen diğer evraklarında tamamlanmasının ardından bu belgeler SGK- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Kurum başvuruyu inceleyerek gerekli kararı verecektir.