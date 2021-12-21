Evde bakım parası almak için gereken şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım parası (maaşı), devletin vatandaşlara sağladığı yardımlardan birisidir. Engelli bir yakını veya kendine bakamayacak bir yakını olanlara verilen bu paranın kriterleri merak edilen konulardan bir tanesidir. Peki evde bakım parasını almanın şartları nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde Bakım Parasını Almanın Şartları Nelerdir?

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın sağladığı evde bakım parasını almanın bazı şartları bulunmaktadır. Bakıma muhtaç yakın akrabalara sahip olan herkese evde bakım parası verilebilmektedir. Bunların yanında gelir ve sağlık raporu ile bakım saatlerini gösteren bir belgenin getirilmesi de başvuru şartları arasında gösterilmiştir. Bu şartlara sahip olan vatandaşlar kendilerine en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlükleri’ne müracaat ederek başvuru yapabilirler.

Evde bakım maaşına başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar 2021 yılında aylık 1.704 TL evde bakım maaşı almaktadırlar. Bu miktar asgari ücrete yapılan zamlara göre her sene değişiklik göstermektedir.