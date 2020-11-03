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Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları

Devlet, evde bakılmaya muhtaç olan kişilerin yakınlarına her ay düzenli olarak yardım gerçekleştiriyor. 1457 TL olan evde bakım maaşının alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

03 Kasım 2020 Salı 17:28
Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları
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Evde bakım maaşı, belirli sağlık problemlerinden dolayı evde bakılmaya muhtaç olan kişilere ve onlara bakan yakınlarına verilen devlet desteğidir. Bu destek ile birlikte sağlık probleminden kaynaklı çalışamayan ve kendine bakamayan kişilerle ilgilenen kişilerin maddi yüklerinin biraz olsun hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Diğer ismiyle hasta bakıcı parası olarak bilinen bu destek belirlenen yüzdeler arasında engelli raporu bulunan kişiler için verilmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım paraları yaşlılar ve kendine bakamayacak durumda olan engelliler için verilebilmektedir. Bu maaşın alınabilmesi için bazı koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

Evde bakım maaşının alınabilmesi için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşullar sağlanması gerekmektedir.

  • Başvuru yapacak kişinin hane halkının toplam geliri en fazla asgari ücretin 2/3’ü kadar olmalıdır. Bu sınır 2020 yılı için 1400 TL’dir. Yani eğer hane halkının toplam geliri 2020 yılında 1400 TL’den yüksekse, evde bakım parası başvurusu yapılamaz.
  • Hasta bakım parası başvurusunda bakılacak hasta olarak tanımlanan kişinin %50 engelli raporu olması gerekiyor. Ayrıca raporda hastanın “ağır engelli” olarak belirtilmesi lazım. Bu nokta oldukça önemli. Çünkü eğer raporda ağır engelli yazmıyorsa, engel oranı %90 bile olsa evde bakım parası ödenmez.
  • Bakılan hastanın gerçekten bakıma ihtiyacı olması gerekiyor. Yani hasta yemek yemek, tuvalete gitmek, yürümek ve kişisel temizliğini yapmak gibi en temel fonksiyonları için yardımı ihtiyaç duymalı. Ancak bu durumdaki hastalara bakan kişiler evde bakım parası alabilir.
  • Evde hasta bakım parası alacak kişilerin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Ödenmektedir?

Evde bakım maaşları, bakıma ihtiyacı olan kişilerin çevresindeki herhangi birine verilmemektedir. Bu kişilerin “yakını” olarak nitelendirilebilen kişilere ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamında “Yakın” olarak nitelendirilebilecek kişiler aşağıda sıralandığı gibi olmaktadır.

  • Evde bakıma muhtaç olan kişinin birinci dereceden akrabalarından biri maaş için başvuruda bulunabilir
  • Bakıma muhtaç bireyin anne ve babası maaşa başvurabilir.
  • Kişinin kardeşi, kardeşinin eşi ve kardeşinin çocukları da maaş başvurusunda bulunabilir.
  • Kişinin eşinin ailesi de maaş alabilir. Eşinin babası, annesi, kardeşleri, kardeşlerinin eşleri ve çocukları da evde bakım parası alabilir.
  • Kişinin amca, hala, dayı ve teyzesi ve bu akrabalarının çocukları da hasta bakım maaşına başvurabilir.

Nasıl Evde Bakım Maaşı Alınır?

Evde bakım maaşlarının alınabilmesi için yukarıdaki kısımda sıralanmış olan koşulların sağlanması ardından ilgili başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru kapsamında kişilerin aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgeleri edinmeleri gereklidir.

  • Evde bakım maaşı talep formu
  • Bakıma muhtaç kişinin kimlik belgesi
  • Maaşı alacak kişinin kimlik belgesi
  • Engel durumunu bildirir sağlık raporu
  • Başvuru sahibinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Hane halkının diğer fertlerine ait kimlik belgeleri ve varsa bu kişilerin mal, mülk durumunu gösterir belge
  • Hane halkı üzerine kayıtlı gayrimenkulleri bildirir belge
  • Gelir testi belgesi


Bu belgeler temin edilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların birincisi evde bakım talep formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıdır. Bu form eksik doldurulduğunda talepler geçersiz sayılabilmektedir. Diğer yandan alınan sağlık raporlarında kişilerin engellerinin en az %50 olduğunu gösteren ibarenin yer alması büyük önem arz etmektedir. Son olarak gelir testi belgesinin sonucunda da kişilerin gelir seviyelerinin başvuru için uygun olması gerekmektedir.

Engelli ve Hasta Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?

Evde bakım maaşları için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerine başvuruda bulunulabilmektedir. Başvuruların yapılması ardından ilgili yetkililer kişilerin durumlarını gözlemlemek için yaşadıkları yeri ziyaret ederler. Sonraki 30 gün içinde ise başvurular olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Sorgulama İşlemleri

Evde bakım maaşlarına başvuruların yapılması ardından sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. E-devlet sistemi aracılığı ile yapılabilen sorgulamalarda tüm sonuçlar görülebilmektedir.

Sorgulamanın yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Kimlik doğrulama işleminin ardından ana sayfada yer alan arama kısmına Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazılması ilgili ekrana gitmek için yeterli olacaktır. Burada başvuruların sonuçları görülebilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Ödeniyor?

2020 senesinin Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte evde bakım maaşları 1457 TL olarak ödenmektedir. Ancak bu tutar her senenin Ocak ve Temmuz aylarında değişikliğe uğratılmaktadır.

Evde Bakım Maaşları Ne Zaman, Nasıl Ödenir?

Maaşların ödemeleri her ayın 15’i ile 31’i arasında gerçekleştirilmektedir. Ödeme günleri illere göre değişiklik göstermektedir. Sorgulama ekranında ödeme günleri de görüntülenebilmektedir.

Ödemeler PTT şubeleri üzerinden alınabilmektedir. Paraların çekilmesi sırasında kimlik belgesinin gösterilmesi yeterli olmaktadır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 17:28
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal DestekEvde Bakım Maaşı
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