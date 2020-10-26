Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı yaşlılar için verilen ve bakımları ile ilgilenen kişilerin bakım masraflarını karşılayabilmek için devlet tarafından verilen yardımlardan bir tanesidir. Pek çok kişi evde bakım maaşından nasıl faydalanılacağını merak etmektedir.

Evde bakım maaşı nedir?

Evde bakım maaşı herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir geliri olmayan ve yardıma muhtaç yaşlılara verilen desteklerdir. Aynı zamanda evde bakım maaşı hane halkı için belirlenen asgari ücret miktarının 2/3 oranında az olan kişilere de Aile Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Evde bakım maaşı şartları 2020 yılında nedir?

Evde bakım maaşı için belirlenen şartlar,

Gelir durumun asgari ücretin 2/3′ ünden az olması,

Bakıma muhtaçlık kriterlerine uygunluk,

Ağır engelli olduğuna dair belirlenen sağlık raporu.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı sorgulaması yapabilmek için en kolay yol e-Devlet’tir.

İlk olarak e-devlete sitesine giriş yapınız.

Daha sonra sisteme giriş yapınız.

Giriş bilgilerinizden sonra arama motoruna ‘evde bakım maaşı’ yazarak aratın.

Çıkan sistemde evde bakım maaşı başvuru sonucunu ve sorgusunu yapabilirsiniz.

Evde bakım maaşı için nereye başvuru yapılması gerekir?

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir destek olduğu için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine gidilmesi gerekmektedir. evde bakım maaşı ödemelerine ek olarak yaşlılar için de ödemeler yapılmaktadır. Buna göre başvuru ve şartlar,

Yaşlılığı sebebi ile herhangi bir işte çalışamayan,

Geliri olmayan,

Ve bağlanan maaşı ile kendini idam ettiremeyen,

65 yaş aylığı olarak bilinen ve geliri olmayan vatandaşa evde bakım maaşı verilmektedir.

Evde bakım maaşları ne kadardır?

Evde bakım görmesi gereken engelli ve muhtaç olan yaşlılara yapılan yardımların genel adı evde bakım maaşıdır. %50 engelli raporu bulunan yaşlılara ve muhtaçlara bağlanan bu yardımlar, muhtaç olan kişinin gelirsizliği, asgari ücretin 2/3’ünden az olan kişilere, belirlenen hastanelerden ve kurumlardan %50 ve üzeri engelli raporu olan kişilere verilmektedir. Buna göre 2020 yılında yapılan yardımlar 1.544,60 TL’dir. Özel bakım merkezleri ve hizmet alanlar için 2.767,00 TL’dir.

Evde bakım parası öğrenme

Evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişiler Ziraat Bankası tarafından her ay yapılan bilgilendirmeler ile maaşlarının hesaplarına yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Bu işlemi yapabilmek için ise BAKIYE yazarak 4747’ye mesaj gönderilmesi sonrasında talep banka tarafından gerçekleştirilecektir.

Evde bakım maaşı başvuru nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu yapabilmek için bakanlık tarafından belirtilen adımlar şu şekildedir,

İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgeleri alınır.

Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınır.

Alınan belgeler primsiz ödemeler genel müdürlüğüne teslim edilir.

65 yaş aylığı için ise başvurunun yakını tarafından yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınmalıdır.

Bu şartları tamamladığınızda başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 26244 sayılı ‘Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’ kapsamında bakım ihtiyacı ve engelli koşullarına uygun olmak.

Evde bakım maaşı ve engelli maaşı aynı anda alınabilir mi?

Evde bakım maaşı ve engelli maaşı alabilmek için başvuruların tamamı ikamet edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılmalıdır. Bazı durumlarda hem engellilik oranı yüksek hem de muhtaç olan kişilere bu iki yardım türü de yapılsa da her zaman iki maaştan da faydalanılabilir denemez. Başvuru şartları ve kriterler doğru olarak incelenmesi gerekmektedir.

Emekli maaşı olanlar evde bakım maaşı alabilirler mi?

Aile Bakanlığı tarafından belirlenen şartlarda evde bakım maaşından faydalanacak kişilerin herhangi bir geliri olmaması gerekmektedir. Buna göre ise emekli maaşı alan kişilerin evde bakım maaşından faydalanmaları olanaksızdır.

80 yaş üzeri bakım parası

80 yaş üzerinde bulunan yaşlılara da belirtile gelirsizlik ve muhtaçlık durumlarında yardımlar yapılmaktadır. Buna göre 80 yaşın üzerinde olan geliri olmayan veya hane geliri asgari ücretin 2/3’ü az olan kişilere 1.544,60 TL ödeme yapılır.