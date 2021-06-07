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Evde bakım aylığı nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , maddi olarak ihtiyacı olarak ailelere destek sağlamaktadır. Bu desteklerden biri de evde bakım aylığı olarak bilinmektedir. İnsanlar,evde bakım aylığının ne olduğunu araştırmaktadır. Evde bakım aylığı nedir? Bu haberimizde evde bakım aylığı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte evde bakım aylığı detayları...

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:23
Evde bakım aylığı nedir?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamaktadır. Bakanlık her türlü mala ayni ve nakdi yardım, muhtaç ailelere aylık 1.657 lira sosyal yardımda bulunurken, pandemi dünyayı sarsarken ülke, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermekte ve maddi destek sağlamaktadır. Sağladıkları desteklerden biri de evde bakım emekliliğidir.

Evde bakım aylığı

 Uygun bakım karşılığında ülke adına başkaları tarafından bakılması gereken engelli  veya yaşlıların aileleri, akrabaları veya yakınları karşılığında muhtaç bakıcılara ödenen bir ücrettir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal destek ücreti olan engelli yakınlarına bu ücreti ödemektedir. Engelliler de kurumlardan ziyade evlerinde, evlerinde ve güvenli ortamlarında bakılmalıdır.

1657 TL olan evde bakım maaşını alabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Aynı hanede yaşayan kişiye bakılması gerekmektedir. diğer koşullar şu şekildedir;

Ciddi engelliliğe ilişkin tıbbi komite raporu

Bakım ihtiyacı kriterlerine uymak

Gelir kriterlerini karşılamak için

Engelli bir akrabasına bakarak Evde Bakım Aylığı almak isteyen vatandaşların bulundukları şehirdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine giderek Evde Bakım Birimine gidip oradan başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sonrasında incelemeler yapılacak ve uygun görülmesi halinde Evde Bakım Emekliliği maaşı verilecektir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 17:23
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