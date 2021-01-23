Evde ağlayan çocuğu susturmak 17 bin TL'ye mal oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle hasta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda sıkı denetimlerini gerçekleştiriyor. Süleymanpaşa ilçesinde denetimde olan polisle sokağa çıkma kısıtlamasında evde sürekli ağladığı için araba ile dışarı çıkaran ve ekmek almak isteyen aile bireylerine cezai işlem uyguladı. 4 kişiye uygulanan ceza miktarı ise toplamda 17 bin 300 TL olarak belirlendi.

Denetimler kapsamında sahil kesimlerinde uygulamalar yapan ekipler gelen araçları durdurarak araç içindeki vatandaşların görevli olup olmadığına dair belgelerini kontrol ediyorlar. Bu denetimlerde kontrol edilen bir araçta sürücüye çalışma belgesi ve ehliyeti sorulduğunda her ikisinin de olmadığı tespit edilirken ekipler araç içinde bulunan diğer 3 kişinin de çalışma belgelerinin olmaması nedeniyle cezai işlem uygulamaya çalıştı.

Araç sürücüsü polis ekiplerine itiraz ederek evlerinin yakında olduğunu ve çocuğun ağlaması yüzünden dışarı çıktıklarını söylese de itirazı kabul etmeyen polis memuru araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 700 TL, ruhsat sahibine 2 bin TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 4 kişiye toplamda 17 bin 300 TL ceza kesildi.