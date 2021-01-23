İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...

Evde ağlayan çocuğu susturmak 17 bin TL'ye mal oldu

Tekirdağ’da evde sürekli ağlayan çocuğu susturmak için sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde dışarı çıkan 4 kişiye toplam 17 bin TL ceza kesildi. Aile bireyleri ekmek almaya gittiklerini söyleseler de cezadan kurtulamadılar.

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:04
Evde ağlayan çocuğu susturmak 17 bin TL'ye mal oldu
Takip Et:

Koronavirüs salgını nedeniyle hasta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda sıkı denetimlerini gerçekleştiriyor. Süleymanpaşa ilçesinde denetimde olan polisle sokağa çıkma kısıtlamasında evde sürekli ağladığı için araba ile dışarı çıkaran ve ekmek almak isteyen aile bireylerine cezai işlem uyguladı. 4 kişiye uygulanan ceza miktarı ise toplamda 17 bin 300 TL olarak belirlendi.

Denetimler kapsamında sahil kesimlerinde uygulamalar yapan ekipler gelen araçları durdurarak araç içindeki vatandaşların görevli olup olmadığına dair belgelerini kontrol ediyorlar. Bu denetimlerde kontrol edilen bir araçta sürücüye çalışma belgesi ve ehliyeti sorulduğunda her ikisinin de olmadığı tespit edilirken ekipler araç içinde bulunan diğer 3 kişinin de çalışma belgelerinin olmaması nedeniyle cezai işlem uygulamaya çalıştı.

Araç sürücüsü polis ekiplerine itiraz ederek evlerinin yakında olduğunu ve çocuğun ağlaması yüzünden dışarı çıktıklarını söylese de itirazı kabul etmeyen polis memuru araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 700 TL, ruhsat sahibine 2 bin TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 4 kişiye toplamda 17 bin 300 TL ceza kesildi.



Son Güncelleme: 23.01.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TekirdağSokağa çıkma KısıtlamasıEvde Ağlayan çocukCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de feci ölüm! Çıktığı vincin sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti
Rize'de feci ölüm! Çıktığı vincin sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!
Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti
Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak
Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak
Malatya'da koronaya karşı sıradışı korunma: Kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar!
Malatya'da koronaya karşı sıradışı korunma: Kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar!

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ocak 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması çıktı
Kalk Gidelim Kalk Gidelim neden final kararı aldı? Kalk Gidelim final nedeni ve tarihi
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?
Nakit ihtiyacı olan kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar
Son Yaz dizisi Selim karakteri kimdir? Ali Atay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
0,49-0,79 faiz oranları ile konut kredisi kullandıran bankalar ve konut kredisi hesaplama
Özel araçta sigara içme cezası ne kadar oldu? Yasanın kapsamı nedir?
ÖSYM YKS ek tercih kontenjan sayısı açıklandı! Tercih yapılabilecek kontenjan sayısı
FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Sermayesiz iş sektörleri nelerdir? Sermayesiz iş kurmak için ne yapmamız gerekiyor?
Yasal takip nedir? Yasal takip sürecinde ne yapılmalı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.