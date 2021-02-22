Evcil hayvan sahiplenmeye karar verirken dikkat edilmesi gerekenler

Hayvan sahiplenmek güzel ve heyecan verici olduğu kadar zor bir iştir. Kişinin sahiplendiği hayvan hakkında tüm bilgilere hakim olması gerekir. Ona zaman ayırmalı ve ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bu nedenden dolayı hayvan sahiplenmeden önce kişi kendisi ile münakaşa etmelidir.

Her gün evcil hayvanın ile ilgilenecek vaktin var mı?

Bazı hayvanlar fazla zamana ihtiyaç duymazken bazıları uzun zaman boyunca ilgi ister. Kediler, köpeklere oranla tek başlarına evde fazla zaman geçirebilir. Bu nedenden ötürü bir kedi sahiplenmek yerine iki kedi sahiplendiğiniz takdirde hem sizin için kolay olacaktır hem de kediler için. Köpekler ise ev eğitimi, tuvalet ve hareket ihtiyacı duyduğu için fazla vakte de ihtiyaçları vardır.

Evinizde ne kadar alan var?

Hayvan sahiplenmede kişinin düşünmesi gereken başka bir konuda hayvanına evde ne kadar yer ayırabileceğidir. Kediler geniş alanlara ve özgür alanlara ilgi duyar. Kapalı kapılar dar odalar onları mutsuz eder. Hem kedi için hem de köpek için olabildiğince geniş alanlar bırakmalısınız. Bahçeli büyük bir evde köpeğinizi rahatlıkla besleyebilirsiniz. Ama apartman dairesinde oturuyorsanız hayvan sahiplenme için daha uygun cinslere bakmalısınız.

Oturduğunuz bölge hayvanınız için uygun olur mu?

Bazı site veya apartmanların yönetiminde hayvan besleme ile alakalı net kurallar vardır. Bu yüzden hayvan sahiplenmeden önce yönetiminiz ile görüşmelisiniz. Yönetimin kuralları kapsamında hayvan sahiplenmenizi tavsiye ederiz.

Hayvanınıza ne kadar bütçe ayırabilirsiniz?

Hayvanların temel ihtiyacı olan mamaları, beslenme kapları, tuvaletleri, oyuncakları, sağlık kontrolleri ve ihtiyaçları en önemli konulardır. Bu kapsamda hayvan sahiplenmenin maliyet kısmını da göz ardı etmemelisiniz. Hayvan sahiplenirken gerekli eşyaların tümünü başta almalısınız. Bu yüzden ilk aşama maliyetli olabilir.

Evde bulunma süreniz ne kadar?

Seyahat sıklığınız nasıl?

Eğer günün çoğunda evdeyseniz veya evde olan biri varsa dilediğiniz evcil hayvanı sahiplenebilirsiniz. Fakat uzun süreli dışarıda bulunuyorsanız köpek yavrusu sahiplenmenizi tavsiye etmeyiz. Bu gibi durumlarda kedi, balık, kuş gibi evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Kedi sahiplendiğiniz takdirde iki tane sahiplenmeniz hem sizin için hem kediler için iyi olacaktır. Kediler için mama sıkıntısı yokken köpeklerde kontrollü beslenme gereklidir.

Seçeceğiniz evcil hayvanınız için düşünmeniz gerekenlerden biri de ne kadar sık seyahat ettiğinizdir. Mesela yetişkin kediler 72 saate kadar tek başlarına durabilir. Tabi tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ama yavru veya engelli kediniz varsa yalnız kalmamalıdırlar. Bu gibi durumlarda hayvanınızı bırakabileceğiniz yakınlarınız olması daha iyi olur.

Köpeklerin dışarı çıkarılması gibi durumları olduğu için seyahatleriniz daha iyi planlanmalıdır. Sık seyahat ediyorsanız köpeğinizle ilgilenecek birileri olmalıdır. Eğer tatillerinize hayvanlarınızı da götürmek isterseniz kedi yerine köpek almalısınız. Çünkü kediler ev ortamından ayrılmayı sevmezler.

Ne kadar aktifsiniz?

Hayvanlar egzersiz yapmalıdır. Özellikle köpeklerin hareket saatleri daha fazla olmalıdır. Sık tuvalet ihtiyaçları olduğu için vakit önemlidir. Vaktiniz ve enerjiniz varsa köpek sahiplenebilirsiniz. Tam tersi ise kedi, kuş, balık, tavşan veya da yaşlı köpek sahiplenebilirsiniz.

Ailedeki diğer fertler ne düşünüyor?

Hayvan sahiplenirken ailedeki diğer bireylerin de fikirleri alınmalıdır. Bu yüzden hayvan sahiplenmeden önce aile bireyleri ile de görüşmelisiniz.

Çocuk sahibi olduğunuzda ne yapacaksınız?

Çocukların bir evcil hayvan ile büyümesi güzel bir şeydir. Ama hayvan sahiplenme konusunda çocuğunuzla aynı yerde olmasını isteyip istemediğinizi de düşünmelisiniz. Eğer istemezseniz hayvan sahiplenmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bir hayvan sahiplendiğinizde o da evin bir bireyi oluyor.

Sağlık açısından engeliniz var mı?

Çoğu insan herhangi bir hayvan ile yaşamadığı sürece alerjik durumu olup olmadığını bilemiyor. Evcil hayvan sahiplendikten sonra sağlık sorunu çıkıp hayvanınızı bırakmaktansa evcil hayvan sahiplenmeden önce hayvanlarla vakit geçirip kendiniz test etmelisiniz. Çünkü hayvan sahiplenip onu bırakma mecburiyetinde kalmak iki tarafı da çok üzer. Alerji durumundan emin olamadığınız takdirde hastanelerde alerji testleri yaptırabilirsiniz. Böylelikle hayvan sahiplenip sahiplenemeyeceğinize de karar verebilirsiniz.