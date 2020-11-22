Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran'da böyle bir kelime bulunuyor mu?

Ülkemizde ünlülerin kızlarına isim olarak tercihi olan yabancı kökenli Eva isminin anlamı bu yazımızda sizlerle beraber. Çocuk bekleyen çiftler Eva adının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak ediyor. Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran-ı Kerim’de Eva kelimesi bulunuyor mu? Gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Henüz bebeğiniz için bir isim bulamadıysanız Eva altenatif olarak bahsedilecek en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Eva adı, yaratılan ilk kadın olan Havva anlamına gelir. Eva ismi ülkemizde yaklaşık 750 kişide bulunmaktadır. Filtreyi İstanbul ile sınırlarsak yaklaşık 120 kişi olduğunu görebiliriz. Ülkemizde 108.800 kişiden birinin adı Eva.
EVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Eva adına Kuran’da geçmemektedir. Bu ismin kökeninin Almanca olduğu düşünülmektedir.