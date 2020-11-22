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Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran'da böyle bir kelime bulunuyor mu?

Yeni bebek bekleyen çiftlerin aklında bulunan Eva isminin ne anlama geldiği oldukça merak ediliyor. Bu sıralar oldukça popüler olan bu isimin anlamı internette oldukça araştırılmaktadır. Peki Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran'da bu isim geçiyor mu?

22 Kasım 2020 Pazar 08:21
Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran'da böyle bir kelime bulunuyor mu?
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Ülkemizde ünlülerin kızlarına isim olarak tercihi olan yabancı kökenli Eva isminin anlamı bu yazımızda sizlerle beraber. Çocuk bekleyen çiftler Eva adının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak ediyor. Eva ismi ne anlama gelmektedir? Kuran-ı Kerim’de Eva kelimesi bulunuyor mu?  Gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.


Eva, Alman kökenli bir isimdir. Son dönemlerde Türkçede yaygın olarak kullanılan ve anlamları itibariyle oldukça beğenilen isimlerden biridir. Eva isminin Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca'da ortak bir anlamı vardır. Genellikle "Havva ve yaratılan ilk kadın" anlamında bir isim olarak kullanılır.

Henüz bebeğiniz için bir isim bulamadıysanız Eva altenatif olarak bahsedilecek en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Eva adı, yaratılan ilk kadın olan Havva anlamına gelir. Eva ismi ülkemizde yaklaşık 750 kişide bulunmaktadır. Filtreyi İstanbul ile sınırlarsak yaklaşık 120 kişi olduğunu görebiliriz. Ülkemizde 108.800 kişiden birinin adı Eva.

EVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eva adına Kuran’da geçmemektedir. Bu ismin kökeninin Almanca olduğu düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 22.11.2020 08:21
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Anahtar Kelimeler:
EveIsimKuran
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