Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan aşağı atladı

Akşam saatlerinde Bursa’da meydana gelen olayda 3 katlı eve hırsızlık için giren bir kişi evde bulunduğu sırada ışığın açılmasıyla mutfak canından 2. Kattan aşağı bahçeye atladı. Bahçede ev sahibi ile göz göze gelen hırsız ev sahibinin kendisinin kürek ile kovalamasından sonra bahçe duvarından tırmanarak otlar içerisine atlayarak kaçtı. Hırsızın kovalanma anları ve bahçe duvarından kaçması saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Yetkililerin aranmasından sonra olay yerine gelen Hırsız Büro Amirliği Ekipleri güvenlik kameralarını incelerken inceleme başlatıldı olay yeri parmak izi toplandı.
Son Güncelleme: 19.09.2020 11:11