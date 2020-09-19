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Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan aşağı atladı

Bursa'da ev sahibi ile bahçede karşılaşan hırsız ev sahibinin kendisini kürekle kovalaması nedeniyle bahçe duvarından atlayarak kaçtı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:11
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan aşağı atladı
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Akşam saatlerinde Bursa’da meydana gelen olayda 3 katlı eve hırsızlık için giren bir kişi evde bulunduğu sırada ışığın açılmasıyla mutfak canından 2. Kattan aşağı bahçeye atladı. Bahçede ev sahibi ile göz göze gelen hırsız ev sahibinin kendisinin kürek ile kovalamasından sonra bahçe duvarından tırmanarak otlar içerisine atlayarak kaçtı. Hırsızın kovalanma anları ve bahçe duvarından kaçması saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Olay anını anlatan ev sahibi Suat Uğur dışarıdan eve geldiğinde eve hırsız girdiğini anlayarak hemen bahçeye koştuğunu bahçede önüne düşen hırsızı görünce şaşırdığını yerdeki küreği alarak hırsızı kovaladığını ancak hırsızın duvardan atlayarak kaçtığını ifade etti. Hırsızın tazı gibi koştuğunu söyleyerek arkasından kürek fırlattığını ancak kaçmasına engel olmadığını söyledi.

Yetkililerin aranmasından sonra olay yerine gelen Hırsız Büro Amirliği Ekipleri güvenlik kameralarını incelerken inceleme başlatıldı olay yeri parmak izi toplandı.



Son Güncelleme: 19.09.2020 11:11
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Anahtar Kelimeler:
BursaHırsızlık
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