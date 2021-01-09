Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları

Mantı Tarifi
- 3 su bardağı un
- 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
- 1 adet yumurta
- Yarım bardak su
Mantının İçi İçin
- 200 gram kıyma
- 1 adet soğan
- Pul biber
- Tuz
Mantı Nasıl Hazırlanır?
Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.
Son Güncelleme: 09.01.2021 13:09