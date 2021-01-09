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Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? evde mantı yapmanın püf noktaları haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 09.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:09
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
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Kayseri mantısı, Türk mutfağının en çok sevilen ve sevilerek yenen yemeklerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her sofrada bulunmaktadır. Ünü sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmıştır. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Mantı Tarifi

  • 3 su bardağı un
  • 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım bardak su

Mantının İçi İçin

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Tuz

Mantı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.



Son Güncelleme: 09.01.2021 13:09
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#mantı Tarifi#Ev Mantısı#Mantı
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