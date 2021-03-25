Ev eşyaları renk uyumu nasıl sağlanır? Ev eşyalarında renk uyumu için nelere dikkat edilmeli?

Yeni bir ev sahibi olan herkesin akılına takılan konulardan birisi de ev eşyalarındaki renk uyumudur. Bu yazımızda ev eşyalarına renk uyumunun nasıl sağlanacağını siz değerli okurlarımıza aktaracağız.

Ev eşyalarında renk uyumu sağlamak için hangi renkler seçilmeli?

Her rengin birbirleriyle uyumu ve bazı anlamları vardır. Renklerin anlamlarından kasıt ise o rengin insanın üzerinde yarattığı duygusal etkidir. Modanın da gelişmesiyle birlikte renklerin birbirleriyle kullanımları ve kombinasyonları değişiklik göstermektedir.

2021 Ev eşyalarında renk modası!

2021 ev dekorasyonunda herkes tarafından aranan en önemli özellik, insanı gündelik hayatındaki yorucu tempodan, stresinden ve yoğunluğundan kurtaran bir huzur ortamı oluşturmaktır. Bunu elde etmek için özellikle sade tasarımlar tercih edilmelidir.

Psikologlar tarafından yapılan araştırmalara göre insanlarda huzur ve mutluluk hissi yaratan renkler!

Bazı devlet ve özel kurumlarda görev yapan psikologların birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri testler sonucunda ortaya koydukları, insanda huzur hissi yaratan renkler şu şekildedir;

Mavi

Yeşil

Pembe

Beyaz

Mor

Gri

Sarı

Kahverengi gibi renklerdir.

Grinin uyumlu olduğu renkler

Pembe

Mavi

Fuşya

Kırmızı

Sarının uyumlu olduğu renkler

Mavi

Mor

Gri

Siyah

Lila

Beyazın uyumlu olduğu renkler

Mavi

Kırmızı

Siyah

Kahverenginin uyumlu olduğu renkler

Turkuaz

Pembe

Bej

Krem rengi

Yeşil

Mavinin uyumlu olduğu renkler

Kırmızı

Sarı

Beyaz

Kahverengi

Gri

Turuncu

Pembe

Yeşilin uyumlu olduğu renkler

Altın-Kahverengi

Turuncu

Sarı

Kahverengi

Gri

Krem

Siyah

Kremsi beyaz

Pembenin uyumlu olduğu renkler

Yeşil

Açık yeşil

Gri

Turkuaz

Mavi

Mor rengin uyumlu olduğu renkler çok bulunmamakla beraber tarihte kraliyet ailelerinde asaleti ve gücü temsilen kullanılmıştır. Kraliyet ailelerinin Mor rengi kullanımını renk uyumu olarak göz önüne alırsak, bu ailelerin görkemli hayatlarında mor genellikle sarı renkle beraber kullanılmıştır.

2021 Ev dekorasyonunda arananlar

2021 yılında, dekorasyonda genel olarak otel konseptli iç tasarımlar revaçta, Otel odalarındaki sade ve rahatlatıcı dekor yapılarının en önemli faktörü ise renklerin birbirileriyle uyumlu olmasıdır. Otel odası konseptli dekorasyonu renklerin dilinde anlatmak gerekirse tavsiye edilen renkler genellikle metalik renklerdir. Bu renklerde kişi üzerinde huzur ve sakinliği uyandıran hislerdir.

Sade ve sakin bir ortamı temel alan ev tasarımlarını, yukarıda belirtilen renklerin birbirleriyle uyumları göz önüne alınarak dekorlarla ( saat, tablolar, biblolar, vazolar, çiçekler vb. ) renklendirerek canlandırabilirsiniz. Böylelikle sadeliği temel alırken sıkıcılıktan ve sıradanlıktan uzaklaşarak estetik bir ev dekorasyonu oluşturabilirsiniz.