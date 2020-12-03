Euzu besmele nasıl çekilir? Euzu besmele okunuşu ve anlamı

Euzu Besmele Nasıl Çekilir? Euzu Besmelenin Anlamı Nedir? Euzu Besmele Okunuşu Ve Anlamı!

Besmele Kuran-ı Kerim’de her surenin başında kullanılır. Kuran’da bütün sureler besmele ile başladığından besmele çok kez geçiyor. İnsanlar euzu besmelenin hangi durumlarda ve nasıl çekildiğini merak etmektedirler.

Sureler okunmadan önce, dua okumaya başlamadan yada herhangi bir işe başlamadan önce İslam inancında besmele çekilir. Besmele çok sık kullanılır. Pek çok kişi tarafından besmelenin anlamı merak ediliyor.

Euzu Besmele Nasıl Çekilir?

Euzu Besmele "Euzübillahimineşşeytanirracim" diye okunur ve ayet olarak kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim'de her surenin başında besmele kullanılmıştır. Bütün sureler okunmaya başlarken besmele çekilir. Besmelenin birçok fazileti bulunur.

Euzu Besmele Ne Demektir?

Besmele Bismillahirrahmanirrahim demektir. Besmele ayet kabul edilmektedir. Günlük hayatta birçok insan besmeleyi "Bismillah" şeklinde kısaltarak kullanılmaktadır. Bismillah ise "Allah'ın adıyla" demektir. Bir işe başlarken Besmele çekmek kişide kulluk bilincini oluşturur. Müslüman olan bir kulun besmele çekmesi yaptığı işin sadece Allah rızası için yaptığını belirtir. Aynı zamanda besmele içerisinde Allah'ın 99 isminden iki tanesi olan Rahim ve Rahman isimlerini bulundurmasıdır. Besmele çeken bir kişi Allah'ın sonsuz merhametini ve rahmetini bilen ve tüm hayatını buna göre şekillendiren biri olduğunu ilan eder.

Euzu besmele bir işe başlanıldığında şeytandan Allah’a sığınılarak o işi yapmaktır.

Euzu

Kur'an'ın baş kısmında yalnızca besmele vardır. Sığınma emri Nahl:98 ayette verilmiştir. Burada, Kur'an okurken, Allah'a sığınmak emredilmiştir. Euzu besmele'nin ilk kısmının anlamı şöyledir:

Euzübillahimineşşeytanirracim anlamı ise kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığınırım anlamındadır.

Besmele

Besmele Arapça’da Allah’ın adı ile demektir. Bismillahirrahmanirrahim’in anlamı ise Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla demektir.

Euzu Besmele

Kur’an okunmaya başlamadan önce euzu çekilmesi emredilmiştir. Genel olarak euzu’nun devamında besmele de eklenerek okunur. Çünkü her işe başlarken Allah’ın adıyla başlanılması güzel bir alışkanlıktır.

Euzu Besmele Fazileti Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim " Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelmektedir. Rahman esirgeyen anlamına gelen Allah'ın isimlerinden birisidir. Rahim ise bağışlayan anlamına gelen Allah'ın isimlerinden birisidir.

Besmelenin birçok fazileti bulunuyor. Bir Hadiste belirtildiğine göre; " Kim kıyamet günü Allah'ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin." Besmele kişinin Allah'ın Rahman ismi ile Rahim isminin anlamını bilerek ve inanarak besmele çekerse o kişi için Allah birçok kapıyı açabilir. Her gün Besmeleyi her başladığı işte okuyan kişinin işleri Allah'ın izni ile açılır.

Bir Hadiste; " Kim kirlenmemesi ve tazim için üzerinde Besmele yazan bir kağıdı yerden alıp kaldırırsa, Allah katında o kişi Sıddıklar arasında yerini alır. Kişinin anne – babasının azapları hafifletilir. Besmele hakkı ile söylendiği takdirde Allah'ın söyleyen kişiye yardım etmesi, kıyamet gününde azabını hafifletmesi için önemli bir teşbih şeklidir. Allah'ı anmak, Allah'ı teşbih etmek demektir. Allah'ın en güzel anılacağı sözlerden biri besmeledir. Allah'ın iki isminin de içerisinde geçmesi nedeni ile oldukça önemli bir ayettir.

Euzu Besmele Nasıl Yazılır?

Besmele, Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde yazılır.

Euzu Besmele Ne Zaman Kullanılır?

Herhangi bir işe başlarken insanlar şeytanın şerrinden ve vesvesesinden Allah’a sığınmak için besmele okurlar. Yolculuk başlamadan, yemeğe başlamadan, abdest alırken euzu besmele okunur.

Besmele Duası

‘Bismillahirrahmanirrahim..,

Allahümme inni es'elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim

Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm

İrfa' kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es'elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec'alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn

Bi rahmetike ya erhamerrahımin

Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.’

Besmele Duasının Anlamı

‘BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla)

Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Cellellahu…

Bismillahirrahmanirrahim'nin hakkı,

Bismillahirrahmanirrahim'nin hürmeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin fazileti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin azameti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin yüceliği,

Bismillahirrahmanirrahim'nin güzelliği,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kemali,

Bismillahirrahmanirrahim'nin heybeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin yeri (Allah'ın yanındaki kıymeti),

Bismillahirrahmanirrahim'nin gücü (kuvveti),

Bismillahirrahmanirrahim'nin celaleti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin ululuğu,

Bismillahirrahmanirrahim'nin övgüsü,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kıymeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kerameti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin büyüklüğü,

Bismillahirrahmanirrahim'nin bereketi,

Bismillahirrahmanirrahim'nin izzeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kuvveti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kudreti (hürmeti)’