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Eurovison'da uyuşturucu skandalı iddası

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci olan Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar esnasında uyuşturucu kullandığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:36
Eurovison'da uyuşturucu skandalı iddası
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Hollanda’da, 65’incisi gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’ndan “Zitti E Buoni” isimli şarkısıyla İtalya’yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci olarak ayrıldı.

26 ülkenin katılımının sağlandığı yarışmada, 524 puanla birinci olan rock grubu Maneskin’in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamaları esnasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışma gündeminde yer aldı.

Soruşturma yürütülecek

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı.

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

3.500 kişi katıldı

Yarışmaya 24 saat içinde negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katılım sağladı. Yarışmada Fransa’nın temsilcisi Barbara Pravi’nin seslendirdiği “Voila” isimli şarkı 499 puanla ikinci sırada yer aldı.

İsviçre’yi temsil eden Gjon’s Tears’in “Tout l’Univers” isimli şarkı ise 432 puan alarak yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
EurovisionManeskinUyuşturucu
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