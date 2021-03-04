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Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!

Karşımızdaki insanı etkilemek istiyorsak bunun için en önemli araç konuşmaktır. Bireyler sözlerinin önemle dinlenmesini istiyorlar ise etkili bir şekilde konuşmaya özen göstermeleri gerekir. İşte nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!

04 Mart 2021 Perşembe 15:01
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
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Etrafımızdaki insanları etkilemek ve iletişime geçmek için konuşmalar yaparız. Konuşmalarımızın akılda kalıcı ve etkili olması için bunu nasıl yapacağımızı öğrenmemiz gerekir. Etkili konuşmak hayatımızın her alanında bize yarar sağlar etkili konuştukça sözlerimiz karşı tarafa daha çok nüfuz eder ve önem taşır.

Etkili konuşma’nın püf noktaları

Her konuda olduğu gibi etkili konuşma yaparken de önem vermemiz gereken birkaç durum vardır. Bu durumlara önem verdiğimiz müddetçe konuşmamız etkili bir şekilde karşı tarafa iletilecektir. Peki, etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Birkaç madde halinde söyleyebiliriz;

  • Konuşmadan önce hazırlık yapmak
  • Konuşma yaptığımız kişilerle göz temasında bulunmak
  • Konuşurken beden dilimizi etkin kullanmak
  • Ses tonumuzu doğru şekilde kullanmak
  • Konuşmamızın konusundan kopmamak
  • Gereksiz konularla konuşmayı uzatmamak
  • Dinleyenlerin dikkatini toplayabilmek 

 

Konuşmadan önce hazırlık yapmak

Proje sunumlarımıza hazırlanır gibi konuşmamızın etkili olması içinde hazırlık yapmamız önemlidir. Konuşmamızdan önce konumuzun ne olduğunu kavramamız gerekir. Bu konu hakkında ne konuşacağımızı ve konunun hangi detayları hakkında bilgi vereceğimizi bilmemiz gerekir. Konuşmamızı planlı bir şekilde yürütmek, dinleyiciler üzerinde konuşan kişinin çok bilgili olduğu etkisi yaratacak ve dinleyiciler üzerindeki etkimiz artacaktır. Eğer bu hazırlığı yapmazsak konuşmamızı yaparken söyleyeceğimiz doğru cümleleri aramakla vakit kaybederiz ve hızımız düşer. Bu durumda dinleyiciler hem sıkılabilir hem de sizi dinlemeye değer bulmayabilir.

 

Konuşma yaptığımız kişilerle göz temasında bulunmak

Bir konuşma yaparken göz temasında bulunmak çok önemlidir. Etkili bir konuşma yapmak istiyorsak kesinlikle göz temasından kaçınmamız gerekir. Göz temasında bulunmak, dinleyiciyi etkilemenin en basit yollarından biridir çünkü dinleyici konuşmamız hakkında kendimize güvendiğimizi fark eder. Ama tabii ki bu konuda da aşırıya kaçmamak gerekir. Aşırı derecede göz temasında bulunmak dinleyiciyi rahatsız edebilir.

 

Konuşurken beden dilimizi etkin kullanmak

Beden dilimiz bizim duygularımızın dışarıya yansımış halidir. Yani eğer endişeliysek ve beden dilimizi kontrol etmiyorsak, bu durum karşı tarafın hemen dikkatini çeker. Bunun için etkili bir konuşma yapmak istiyorsak jest ve mimiklerimizi doğru bir şekilde kullanmamız gerekir. Endişeli olsak bile doğru bir beden dili yönetimiyle bunu saklamamız gerekir. Karşımızdaki kişiyi beden dilimizi doğru bir şekilde kullanarak motive edebiliriz ve enerjimizi aktarabiliriz. Etkili bir konuşmaya düşüncelerimizi beden dilimizle doğru bir şekilde aktararak ulaşabiliriz.

Ses tonumuzu doğru şekilde kullanmak

Ses tonumuz konuşmamızın dikkat çekmesi için gereken önemli bir konudur. Etkili konuşmanın en önemli adımları aceleye kaçmadan, normal bir hızda konuşmamızı sürdürerek tane tane kelimelerimizi aktarmaktır. Ses tonumuzda aynı beden dilimizde olduğu gibi o an hangi duyguları yaşadığımızı ortaya çıkartır. Bu yüzden, konuşurken en doğru ses tonunu bulmak dinleyiciler üzerinde güzel bir etki yaratacaktır.

 

Konuşmamızın konusundan kopmamak

Konuşmamızı yaparken asıl konudan uzaklaşmak dinleyicilerin hem kafasını karıştıracaktır hem de üzerimizdeki dikkati dağılacaktır. Konuşmamızı dinleyicilere net bir şekilde ulaştırmamız gerekir. Konuşmamız esnasında farklı konulardan bahsedersek asıl konudan uzaklaşmış oluruz ve bu durumda konuşmamız etkili bir şekilde karşı tarafa işleyemez. Etkili konuşmamızı yapabilmek için vermek istediğimiz mesajı iyice kavrayıp bu mesajdan farklı yerlere gitmememiz gerekir.

 

Dinleyenlerin dikkatini toplayabilmek 

Konuşmamızın en başında bütün dikkati üzerimize toplamak etkili konuşmanın en güzel başlangıç yoludur. Peki, nasıl dikkat çekebiliriz? Eğer esprili bir kişiliğe sahipsek ve yaptığımız espriler karşı tarafı eğlendiriyorsa bu yönümüzü konuşmamızı yaparken de kullanabiliriz. Dinleyenleri küçük esprilerimiz ile eğlendirebilirsek, dikkatlerini kolay bir şekilde toplamayı başarmış oluruz. Dinleyenler tarafından ne kadar dikkat toplarsak, konuşmamız o kadar etkili olur.

 

Gereksiz konularla konuşmayı uzatmamak

Etkili bir konuşmanın önemli noktalarından biride sözümüzü çok uzatmamaktır. Konuşma yaparken konumuzu karşı tarafa öz ve net bir şekilde aktarabilmemiz gerekir. Konuşmamızı gereksiz yere uzatmak dinleyicilerin dikkatini dağıtacaktır ve konuşmamız hem etkinliğini hem de inandırıcılığını kaybedecektir. Konuşmamızı gereksiz yere uzatmamak ve asıl konuya sadık kalmak etkili konuşma yapabilmemiz için çok doğru olacaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Etkili KonuşmaPüf Noktaları
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