Etil alkol ile metil alkol arasındaki fark nasıl anlaşılır? Etil alkol nedir, etkileri nelerdir, nerelerde kullanılır? Metil alkol nerelerde kullanılır?

Türkiye’de son dönem içinde alkol zehirlenmelerine bağlı olarak can kayıplarının artışa geçmesiyle birlikte etil ile metil alkol arasındaki farkın bilinmesi daha önemli bir hale gelmiş oldu.
Etil Alkol Nedir?
Etil alkol renksiz ve hafif güzel kokulu yanıcı bir sıvıdır. Alkollü içeceklerin üretiminde yalnızca etanol kullanılmaktadır. Aynı zamanda çözücü olarak da kullanılan alkolün kimyasal formülü aşağıdaki gibidir.
- C2H6O
- etOH ya da C2H5OH
Etanol bakterist ve anti-fungal etkileri olmasından kaynaklı olarak tıbbi temizliklerde ve anti bakteriyel el dezenfektanlarında kullanılabilmektedir. Mikroorganizmaların membranlarını lipid bilyer eritir ve membran proteinlerini ortan kaldırır.
Etil ile Metil Alkol Nasıl Ayırt Edilir?
Etil ile Metil alkolün farkının anlaşılması ilk bakışta pek mümkün olmamaktadır. Etil alkol bedende sindirilebilen alkoldür. Ancak metil alkol bedende sindirilmez ve tüketildikten sonra formaldehid ve formik asit adında iki kimyasala bozunmaktadır. Formik asit birikimi klinik semptomlarla alakalıdır ve toksitenin nedeni de formik asittir. Tüketilmesi halinde retinal alanda körlük meydana gelmesine sebep olur. İki alkolün birbirinden ayırt edilmesinde güvenilir kaynak etkili olmaktadır. Bilinmedik içkilerin içilmemesi, sıvıların içeriklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Metil Alkol Zehirlenmesi Belirtileri
Metil alkol içildikten sonra vücuda olan etkileri 10 saat ile 24 saat arasında gözlemlenmeye başlanmaktadır. İçilen miktara göre etkileri değişebilmektedir. Ancak genellikle aşağıdaki kısımda sıralanan semptomlar gözlenir.
- Bilinç bulanıklığı
- Denge kaybı
- Bulantı ve kusma
- Karın ağrısı
- Gövde ve uzuvlarda ağrı
- Görme bozukluğu
Tedavi edilmemesi halinde körlük ve ölüme kadar giden metil alkol zehirlenmeleri oldukça tehlikelidir. Miktara bağlı olarak 4-15 mililitre arasında körlük ve 15-100 mililitre arasında da ölüme sebebiyet verebilmektedir.