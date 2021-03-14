Eti Sutlumubittermi.com çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? ETİ Mini Cooper Sutlumubittermi çekiliş tarihi

Eti tarafından yapılan Sütlü mü? Bitter mi? Eti Gurme çekilişi 31 Mart tarihine kadar devam etmektedir. Siyah ve kırmızı Mini Cooper kazanmak için çekilişe katılan kişilerGurme Çikolatalı Gofretin içinde yazan şifreyi göndererek Siyah Mini Cooper,Gurme Çikolatalı Gofret içinde yazan şifreyi göndererek ise Kırmızı Mini Cooper kazanma şansı yakalamaktadır. Çekilişe katılmak için çikolatalı gofretlerin içerisinde yazan şifreleri sutlumubittermi.com adresindeki formu katılım bilgileri ile yazmak gerekmektedir. Çekilişe katılmak için şifreler sadece kampanyalı ürünlerde bulunmaktadır. Eti şifrelerini

sayfasından ya da Eti Mini Cooper Çekiliş Katılım linkinden sutlumubittermi.com adresine girebilirsiniz. Eti çekilişi 15 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleşecektir. Çekiliş sonuçları ise 20 Nisan 2021 tarihinde Takvim Gazetesi’nde açıklanacaktır. Eti Karam ve Eti Ahenk çekilişleri farklı olacaktır. Eti Karam ile siyah, Eti Ahenk ile ise kırmızı Mini Cooper kazanılacak çekilişler ise farklı listelerden yapılacaktır. sutlumubittermi.com adresinde her ikisi için ayrı şifre giriş alanı ulunurken bir şifre ile sadece bir çekilişe katılabilirsiniz.