Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi!

Aleyna Çakır cinayetinden sorumlu tutulmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafında serbest bırakılan ve daha sonra Esra Hankulu'nun evde ölü olarak bulunması sonrası ölümünde sorumlu tutularak gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildiği bildirildi.
Yaşana cinayet hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet savcısının ise, Fırat G. ve Dilan C.'nin olaydan sonra 'suç delillerini karartma' suçlaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kalmalarını talep ettiği belirtildi.
Son Güncelleme: 06.08.2021 22:47