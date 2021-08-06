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Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi!

Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un verdiği ifade sonrasında hakkında tutuklama talebi çıkarıldı ve sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 22:47
Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi!
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Aleyna Çakır cinayetinden sorumlu tutulmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafında serbest bırakılan ve daha sonra Esra Hankulu'nun evde ölü olarak bulunması sonrası ölümünde sorumlu tutularak gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

Gözaltında alınarak ifadesine başvurulan Uygun'un evden çıktıktan sonra arkadaşları tarafından arandığı ve Esra Hankulu’nun ağzından kan geldiği haberini duyduğunda da evdeki arkadaşlarına sağlık ekiplerini çağırmaları gerektiğini, kendisini de bu işe karıştırmamalarını istediği öğrenildi. Esra Hankulu'nun ölümünde sorumlu tutulan Uygun hakkında çıkarılan 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama talebi istendiği ve Uygun'un sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Yaşana cinayet hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet savcısının ise, Fırat G. ve Dilan C.'nin olaydan sonra 'suç delillerini karartma' suçlaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kalmalarını talep ettiği belirtildi.


Son Güncelleme: 06.08.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Tutuklama Talebiümitcan UygunEsra Hankulu
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