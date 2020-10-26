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Esnaf muafiyet belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir?

Esnaf muafiyet belgesi ile belirli şartları karşılayan vatandaşlara verilmektedir. Bu noktada esnaf muafiyet belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir belli oldu.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:14
Esnaf muafiyet belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir?
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Esnaf muafiyet belgesi, vergi ve prim maliyetlerinin artması ile vatandaşların talep ettiği belgeler arasında yer almaktadır. Kişiler, normal şartlarda ticari faaliyette bulunduklarında gerçek ya da basit usulde vergi ödemekle yükümlendirilirler. Ancak esnaf muafiyet belgesi olanlar vergiden muaf tutulurlar.

Vergi muafiyet belgesi nedir?

Vergi muafiyeti belgesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesi gereğince verilen ve belirli şartları sağlayan esnafların kazançlarından dolayı vergiden muaf tutulmasını sağlamaktadır. Esnaf muafiyet belgesi olan vatandaşlar, belirli bir tutara kadar olan kazançları için vergi ödemezler.

Esnaf muafiyet belgesi şartları nelerdir?

Esnaf muafiyet belgesi elde edebilmek için gerekli şartlar şunlardır;

- Gezici olarak perakende ticaret yapanlar (Motorlu araç kullanmamak şartıyla)

- İşyeri açmadan gezici bir şekilde ve fiili olarak iş yapan hallaç, kalaycı, lehimciler, musluk tamircisi, çilingirler, kundura tamircisi, nalbantlar, ayakkabı boyacısı, berberler, fotoğrafçılar, odun ve kömür kırma işi yapanlar, hamallık gibi meslekleri icra edenler

- Köylerde gezici bir şekilde sanat işleri ile uğraşanlar, aynı işleri bir işyeri açmak şartıyla yapanlar


- Nehirlerde, göllerde, denizlerde ya da su geçitlerinde totalde 50 rüsum tonilatoyı makine olmadan veya motorsuz nakil araçları işletenler; hayvanla nakliye işi yapanlar

- Tarım işlerinde kullandıkları araçlarla belirli zamanlarda para karşılığı taşımacılık yapan çiftçiler

- Evde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve bunun gibi makine ve aletler hariç tutulmak şartı ile muharrik güç kullanmıyor olmak ve dışarıdan personel desteği almamak; ikamet yerlerinde ürettikleri havlu, çarşaf, örtü, çorap, kilim, halı, dokuma ürünleri, örgü, dantel, nakış eşyaları, turistik eşyalar, sepet, hasırlar, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, boncuk işleme, örgü işleri, tarhana, erişte, mantı ve benzeri ürünleri işyeri olmadan satanlar

- Hurdacılık yapanlar

- Milli piyango ya da benzeri şans oyunu biletlerini gezici olarak satanlar

Ticari, zirai veya meslek kazancından dolayı gelir vergisine tabi tutulanlar ve belirtilen meslek gruplarında yer almayan kişiler vergi muafiyetinden yararlanamazlar.

Vergi muafiyet belgesi nasıl alınır?

Vergi muafiyet belgesi vergi dairelerinden ve online olarak intenet üzerinden alınabilmektedir. Online vergi muafiyet belgesi alabilmek için https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/dilekcematik/esnaf-vergi-muafiyeti-belgesi-alma-dilekcesi adresine şifresiz giriş yapın. Daha sonra başvuru için ekrandaki dilekçeyi doldurarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen dilekçe ile bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Vergi Dairesi Gelir Vergisi Kanunun 9.maddesi gereğince vergi muafiyeti ile ilgili şartları karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirir. Şartları sağlamanız durumunda bağlı olduğunuz ildeki vergi dairesine giderek esnaf muafiyet belgesi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:14
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Anahtar Kelimeler:
EsnafEsnaf Muafiyet BelgesiVergi Muafiyeti
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