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Eşler iki gün arayla hayatlarını kaybetti

Sakarya'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle ölen eşini kaybeden acılı kadın, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021 Pazar 16:41
Eşler iki gün arayla hayatlarını kaybetti
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Sakarya’da gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre  genç karı koca iki gün arayla hayatlarını kaybettiler. Kaynarca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Veysel Çur, geçirdiği kalp krizi sonucu Cuma günü hayatını kaybetti. Eşini uğurlayan acılı kadın 2 gün sonra rahatsızlanarak 18 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur  dün gece rahatsızlanarak kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardında evine gönderilen kadın bir süre  sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

AİLE İKİNCİ ACIYLA SARSILDI

Çur ailesi, kalp krizi ile hayatını kaybeden Veysel Çur’un acısını daha atlatamaz iken ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla hayatlarını kaybeden çift herkesi üzüntüye boğdu. 

GERİDE GÖZÜ YAŞLI 2 ÇOCUK KALDI

Genç çiftin iki çocuğu acılı bir şekilde arkada kalırken hayatını kaybeden Fikriye Çur’un kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.


Son Güncelleme: 20.06.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaölümKarı-koca
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